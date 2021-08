Monja ‘tiktoker’, que se hizo famosa tras versionar el tema musical Tusa, ahora es una ‘evangelizadora digital’

Redacción Elcomercio.com

Su nombre es Judith de Jesús Sace, monja de origen mexicano perteneciente a la Congregación de las Misioneras de Jesús Sacerdote, ubicada en Guanajuato. La religiosa utiliza las redes sociales, principalmente TikTok, para acercarse a los jóvenes ‘millenials’ y atraerlos, de una manera lúdica, a la Iglesia católica.

La hermana Judith, con humor y carisma, ha conseguido ganarse un lugar como nueva ‘influencer’, consiguiendo cerca de 10 mil suscriptores en su canal de YouTube, Judithbio90 MJS; y más de 631 mil seguidores en TikTok, con millones de reproducciones de sus videos.

Su éxito en redes empezó con un ‘lip sync’ subido a su cuenta de TikTok, judithbio90, el 22 de marzo de 2020, en plena cuarentena mundial por covid-19. En el ‘clip’, Judith hace una versión católica de la canción Tusa, éxito de género urbano de las artistas Karol G y Nicki Minaj.

Video: YouTube Canal: Judithbio90 MJS

“Esa tarde estaba molesta porque por la pandemia se me habían cancelado las vacaciones en la playa que tanto estaba esperando y me puse a grabar. Mi intención no era ser tiktoker”, explicó Judith, citada por el medio TN.com.ar.

Hubo tanta repercusión, que la religiosa tuvo “miedo de que se burlaran o usaran el contenido como material obsceno”, señala el portal argentino. Sin embargo, el apoyo y la guía de su Congregación, que incluso han sido partícipes de algunos videos, le permitieron direccionar su inesperada fama.

La mayoría de los temas que aborda están relacionados con la catequesis, la vida religiosa, la fe; pero también realiza ‘challenges’ de moda.

¿Pueden casarse?, ¿son sirvientas de los sacerdotes?, ¿qué pasa si se enamoran? Son algunas de las preguntas que Judith intenta explicar de una manera lúdica, a través de bailes, canciones y mucha alegría.

Video: YouTube Canal: Judithbio90 MJS

A pesar de que ha conseguido bastante simpatía con su manera de evangelizar digitalmente, y que han aumentado las estudiantes en la casa de noviciado de la Congregación, también ha recibido críticas.

“Me exponían en páginas como si yo fuera una burla, decían que era lo peor que le había pasado a la Iglesia, que lo que yo hacía no era evangelizar y cómo mis superioras me lo permitían. Ellos no conciben que estemos en redes sociales, pero mi intención es difundir una parte de la vida consagrada que no se conoce”, relató en diálogo con TN.com.ar.

No obstante, la hermana Judith sabe cómo lidiar con los problemas. Desde niña sufrió bullying en el colegio, y tuvo que luchar para cumplir con sus sueños, siempre de la mano de sí misma, de su fe y del apoyo de su Congregación y de sus seguidores.