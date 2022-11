Madre de EE.UU. organizó fiesta de cumpleaños a su hija y nadie asistió

Imagen referencial. A la fiesta de cumpleaños, los invitados no llegaron. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Una madre de Estados Unidos, Breanna Strong, se viralizó en las redes sociales al compartir las fotografías y videos de una fiesta de cumpleaños que le realizó a su hija de tres años.

Ella menciona que invitó a cerca de 30 niños a la celebración, pero ninguno de ellos asistió.

El espacio estaba decorado con imágenes alusivas a la película ‘Frozen’ y tenía una variedad de platillos servidos en las despensas del recinto para que los invitados que no asistieron pudieran servirse a placer.

La grabación también muestra a Avery, su hija, comiendo junto a una veintena de asientos vacíos. Aunque se la ve muy feliz.

Video conmocionó a los internautas

La grabación ha conmovido a una gran cantidad de usuarios que han dejado sus reacciones en la caja de comentarios de la grabación, la cual cuenta con más de 7 millones de reproducciones y 311 000 'me Gusta' en la red social TikTok.



“Dinero y tiempo perdido (...) esto me rompe el corazón de mamá”, expresó inicialmente Strong en sus redes sociales.

“Literalmente voy a ir a casa y a abrazar a mis bebés (...) desearía estar inventándome esto”, agregó.

La joven también comentó que no recibió llamadas de felicitaciones de los invitados a excepción de una persona que se comunicó con la madre para pedir disculpas por no poder asistir al festejo.

Madre fue la que más sufrió

Otros padres intentaron consolar a Strong dejándole algunos mensajes de aliento en su perfil de TikTok.

“Esto me sucedió en mi cumpleaños número 16”, “Nunca lo había vuelto a intentar hasta que tuve como 26 años y me volvió a pasar. Tengo 39 años, ahora siempre me doy el gusto de un día de spa” comentaron algunos.

“Ya no hacemos fiestas” y “Todo el dinero que hubiéramos gastado en ella se destina a lo que quiere el cumpleañero”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.

