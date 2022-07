‘Leonardo Messi’: La confusión de una joven se hizo viral

La joven que grabó el video mostró que pudo tomarse una foto con Messi. Foto: Cuenta de TikTok de @solgon11

Redacción Elcomercio.com

El futbolista argentino Lionel Messi se encontraba disfrutando los últimos días de sus vacaciones en Ibiza, junto a su familia, y se encontró con algo inesperado.

Una joven llamada Sol, identificada como @solgon11 en la red social TikTok, compartió un video en donde aparece Messi y su esposa Antonela Roccuzzo. También se alcanza a ver a Luis Suárez.

Ella había asistido a una presentación del DJ David Guetta y no esperó que se encontraría con la estrella de fútbol.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que confundió el nombre de Lionel con «Leonardo».

“No lo puedo creer, Leonardo Messi. Te amo. Antonela qué diosa, necesito sacarme una foto ya”, se la escucha decir en el video.

“27 de junio. Vine a ver a David Guetta a Ushuaia en Ibiza y miren a quien me encontré guacho, no me lo puedo creer”, agregó.

El particular video se hizo viral y rápidamente superó las 800 000 reproducciones. Hasta el momento tiene más de 100 000 ‘likes’ y un sinnúmero de comentarios relacionados con la equivocación de la joven.

Los usuarios de esa red social catalogaron el error como «imperdonable». «Jajaja es LIONEL MESSI. Quizás estabas tan emocionada por tenerlo ahí que te perdonamos», mencionó Fati Guiñez. «Leonardo Da Vinci del futbol argentino», bromeó Ana Belén Rivero.

Al final de todo, la mujer del video mostró que pudo tomarse una foto con Messi.