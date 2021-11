Joven cumplió el sueño de un hombre que lo cuidó cuando su padre murió

Redacción Elcomercio.com

Durante tres años, Wilson Dhabangi visitó a Henry Mutebe, quien era solo un niño cuando perdió a su padre. Ese gesto de amor fue retribuido por el ahora bloguero.

En su cuenta de Facebook, Mutebe describe a Dhabangi como un ‘un buen hombre’ que cuando se enteró que su padre había muerto y su madre no podía visitarlo porque tenía que trabajar el doble para sostener a su familia, decidió acompañarlo cada domingo durante tres años.

“Este hombre me visitaba cada domingo mientras la escuela estuviera abierta. Eso es aproximadamente más de 100 domingos entre 1997-1999. No recuerdo ningún domingo que no viniera a visitarme. No importaba si llovió o no… si estaba enfermo o bien. Él iba en su bicicleta y venía a visitarme. A veces llevaba medio kilo de nueces molidas preparadas por su esposa, otros días simplemente venía a hablar conmigo”, escribió Mutebe el pasado 17 de septiembre del 2021.

Como muestra de agradecimiento, el hombre planeó un viaje a Nairobi para Wilson, de 74 años.

Él recordó que durante las charlas con Dhabangi siempre mencionaba que soñaba viajar en avión. “Me dijo que, si trabajaba duro y escuchaba a los maestros, volaría en aviones y viajaría a diferentes lugares y que, si tenía éxito, incluso las personas como él, que nunca recibieron una educación, tal vez tendrían la oportunidad de volar”.

En su emotivo relato, el hombre escribió que durante años siempre ha sentido una deuda en su corazón por el amor que Dhabangi le dio y ahorró dinero para que viajara en avión.

Y no solo eso, Mutebe también se asoció con otros exalumnos de su escuela en Uganda e inició una campaña de recaudación de fondos para construir dos casas, una para Wilson Dhabangi y otra para Rebecca Mukyala, de 51 años, quien también lo ayudó mientras su madre no se encontraba, como una muestra de agradecimiento por el amor que recibió hace 27 años.

El propio Mutebe encabezó una delegación junto con Uganda Airlines a los hogares de Dhabangi y Mukyala, en la aldea de Nabitovu, distrito de Iganga, para comenzar la construcción de las viviendas.

En declaraciones para el medio Allafrica, Doreen Nambatya, gerenta interina de Ventas y Marketing de Uganda Airlines, aseguró que decidieron asociarse con Mutebe y otras personas para construir dos casas después de leer sobre “el buen hombre que causó tal impacto en alguien”.

“Nos conmovió la historia del Sr. Mutebe, así que después de que el Sr. Dhabangi regresó de Nairobi, se compartieron fotos de dónde se quedó y decidimos darle una nueva vida”, dijo Nambatya.

Según mencionó, la campaña para construir las casas ha atraído a muchos socios y se han hecho ofertas para energía solar, cemento, pintura y un proyecto de capacitación para el cultivo de hongos que beneficiará a 2 400 residentes.

De acuerdo con información del medio, la madre de Henry solo lo visitó dos veces durante los cuatro años que su hijo estuvo en la escuela primaria de Namalemba, mientras que Dhabangi lo visitó cada domingo.