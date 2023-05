Instagram registra caída; usuarios reportan fallas

Usuarios de Instagram reportan problemas en el acceso a esta red social. Foto: Cortesía

Este domingo 21 de mayo de 2023 se registró una caída en la red social de Instagram. Pasadas las 17:30, los usuarios reportaron que no podían ingresar a la aplicación y tampoco se puede actualizar el feed.

En la página DownDetector se señala que los problemas en esta plataforma comenzaron desde las 17:00. El 86% de los reportes indican problemas en la aplicación, 10% en la página we y 4% en el acceso.

Hasta las 17:50 de este domingo, no se ha dado detalles de los motivos de este incidente, en la cuenta de Twitter de esta plataforma tampoco hubo comunicados al respecto.

DownDetector es una página que monitorea en tiempo real las incidencias que se registran en las principales tecnológicas y refleja los problemas.

¿No me funciona a mí o a nadie?

Lo primero que tenemos que ver es si Instagram no funciona en tu móvil exclusivamente, si no funciona para nadie o simplemente si no tienes Internet.

Lo primero que debes comprobar es si la aplicación no funciona y la caída es global o si solo es tuya. En caso de ser un problema exclusivamente tuyo debemos comprobar si lo que no funciona es Internet o solo la app. Así que iremos paso por paso.

