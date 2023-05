Elon Musk advierte riesgo de WhatsApp

El magnate y propietario de Twitter, Elon Musk, ha dado advertencias sobre el riesgo que hay con la plataforma de WhatsApp. Así lo han dado a conocer los medios de comunicación desde el martes 9 de mayo de 2023.

Les dijo a sus seguidores que esta no era de fiar, pronunciamiento que tiene 32 000 retweets. Además citó un trino de Foad Dabiri, quien escribió sobre esta vulneración.

"WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano, mientras dormía y desde que me desperté a las 6:00(¡y eso es solo una parte de la línea de tiempo!) ¿Qué está pasando?", recalcó Dabiri.

La red social se pronunció por medio de su cuenta de Twiiter y escribió Durante las últimas 24 horas nos hemos puesto en contacto con un ingeniero de Twitter que publicó un problema con su teléfono Pixel y WhatsApp.



"Creemos que se trata de un error en Android que atribuye información errónea en su panel de privacidad y le hemos pedido a Google que investigue y corrija", así se manifestó la red social.

