Los algoritmos ya no atinan con los gustos

Imagen referencial. El algoritmo es un sistema encargado de organizar y filtrar contenidos. Foto: Pexeles

Andrea Rodríguez

Es habitual que las redes sociales se llenen de ofertas que no encajan con el perfil de los usuarios, pero esto se ha disparado recientemente. La novedad refleja, sobre todo, algunos cambios en la privacidad de los dispositivos y en las plataformas sociales.

Es el caso de Marcelo Pinto, de 17 años; no tiene amigos ni allegados fuera del Ecuador, pero cada vez que busca un video en YouTube aparece un anuncio de una entidad financiera que publicita la posibilidad de transferir remesas desde otros países. Pinto dice que él suele entrar a la plataforma para acceder a videos musicales. Le gusta el rock y lamenta que le aparezcan servicios que no usa.

Más extremo es el caso de Lucía Palomeque. Los anuncios le invitan a unirse a una Iglesia. Dice que es atea y que suele buscar destinos turísticos en las redes sociales. También indaga todo el tiempo sobre mascotas, ya que convive con dos gatos y un perro. “Hasta me ofrecen muebles carísimos. Conmigo el algoritmo no acierta nunca. Se supone que nuestros datos están en las redes y cruzan la información, pero ni Google sabe lo que quiero”, comenta.

El informático, Jorge Sierra, explica que el algoritmo es un sistema encargado de organizar y filtrar contenidos. “Cada red social tiene el suyo propio. Siguiendo nuestro comportamiento en Twitter, por ejemplo, la aplicación sabe qué publicaciones nos interesan más, con qué usuarios solemos interactuar y desde qué puntos geográficos se lanzan las publicaciones. Con eso, la red social puede detallar un perfil de cada usuario y mostrar lo que crea que le gustará más.

Los algoritmos sufren por falta y exceso de información

Sierra explica que, lo que ha cambiado en el último año, es que los distintos algoritmos se nutrían de datos cruzados con otras redes sociales: “Instagram, Facebook y WhatsApp pertenecen a Meta. Todo lo que se haga en cada una de estas redes alimenta a las demás. Asimismo, las aplicaciones suelen comprar datos a otras empresas para perfeccionar sus filtros. Una sola búsqueda en Google puede acabar en el algoritmo de otras plataformas, aunque sean de la competencia”. Pero esto ya no es así del todo. Desde hace un año, el teléfono móvil de cada persona espía a su dueño menos que antes. Los últimos iPhone, lanzados en 2021, permiten a los clientes bloquear el rastreo en las aplicaciones. Por primera vez, los algoritmos se nutren solo de lo que pase en la aplicación que se esté utilizando. “Aunque Google se entere de una estadía en la playa, esa información permanecerá encerrada en Google y no llegará hasta Facebook, así que esta red social no mostrará anuncios de trajes de baño o bronceadores”.

Plataformas que ya no pueden espiar todo el tiempo

También los últimos sistemas operativos de Android permiten, por primera vez, que las aplicaciones accedan a los demás recursos del teléfono móvil, únicamente mientras están operativas. Por ejemplo, WhatsApp solo podrá escuchar el micrófono del ‘smartphone’ cuando la ‘app’ se encuentre abierta. Por tanto, le llegará menos información del usuario.

Pero, además, el otro extremo también está perjudicando a los algoritmos; hay demasiada información y los secuenciadores inteligentes se pierden en las palabras. “Una vez le dije a una amiga que me daría miedo subirme a un parapente, y a partir de ahí, Instagram no deja de mostrarme parapentes”, dice Diana Bravo, especialista en Marketing. Sierra explica que pudo ocurrir porque el teléfono la escuchó, o hubo una foto con su amiga, que había estado mirando precios de parapentes. “El algoritmo ya no sabe quién es quién”, afirma, sonriendo, el experto.