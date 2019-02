Redes sociales, un vehículo de apoyo para las denunciantes de Óscar Arias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las redes sociales se han convertido en un vehículo para motivar a las personas a denunciar delitos sexuales a nivel mundial y Costa Rica no ha sido la excepción con las etiquetas #YoTeCreo y #NoEsNo, en el marco del caso más sonado en Latinoamérica, el del Nobel de la Paz óscar Arias.

A partir del pasado 4 de febrero el también expresidente costarricense de 78 años de edad ha sido denunciado tanto penal como públicamente por supuestos delitos sexuales en perjuicio de mujeres.



Las redes sociales en Costa Rica han adoptado las etiquetas #YoTeCreo y #NoEsNo para apoyar a las dos mujeres que han tomado valor para denunciar sus casos ante la Fiscalía y a otras que han publicado sus testimonios en medios de comunicación.



El #Yotecreo que ha generado mayor repercusión en Costa Rica ha sido el de Leonardo Garnier, quien fue ministro de Educación en el segundo Gobierno de Arias (2006-2010).



En un comentario del 9 de febrero acompañado por el #NoEsNo y #YoTeCreo, Garnier señaló que "en casos tan graves como estos, todos estamos obligados a poner a las posibles víctimas en primer lugar", y subrayó que "en nuestra sociedad, no es fácil para una mujer atreverse a plantear una denuncia por acoso o violación y, mucho menos, cuando el acusado es un hombre poderoso".



Garnier expresó su agradecimiento con Arias por impulsar decisiones en beneficio del país y por la oportunidad que le brindó para ocupar cargos públicos, pero dijo que no se sentiría bien consigo mismo si guardaba silencio ante las denuncias.



"Por eso, con lo difícil y doloroso que me resulte, tengo que decir a las mujeres que han denunciado estas agresiones, que yo les creo", sentenció.

Otra importante figura política que utilizó el #YoTeCreo fue la ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Patricia Mora, quien reconoció "la valentía" de la primera denunciante contra Arias.



"Para las mujeres es muy difícil denunciar en medio de una cultura machista donde lo primero que se hace es poner en duda cuando denunciamos. Invito a todas las mujeres víctimas de acoso o abuso a que denuncien sin importar las circunstancias. Ustedes no están solas, nosotras no estamos solas. #YoTeCreo", apuntó.



La expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014), quien fue vicepresidenta de Arias entre 2006 y 2008, también se pronunció en redes sociales para condenar "toda conducta de violencia y acoso de cualquier naturaleza hacia las mujeres".



"La experiencia confirma que para las mujeres víctimas de acoso sexual, resulta en extremo difícil denunciar el caso por las relaciones de poder que operan en su contra y las intimida, y por la estigmatización de que pueden ser objeto. Como sociedad tenemos la obligación de apoyar a las víctimas para que rompan su silencio y los abusos no queden impunes", afirmó.



A pesar de que las redes sociales han servido como medio para expresar solidaridad, también han sido el escenario de ataques y desacreditación contra las denunciantes y de una serie de teorías de conspiración política.



El pasado 4 de febrero Arias fue demandado ante la Fiscalía por una supuesta violación ocurrida en el año 2014 en perjuicio de la médica y activista por el desarme nuclear Alexandra Arce von Herold.



Desde ese día han surgido numerosos testimonios de mujeres que afirman haber sido víctimas de hostigamiento y abusos sexuales por parte del político más destacado de Costa Rica a nivel internacional.



Una segunda demanda judicial fue interpuesta contra Arias el jueves 7 de febrero por la Miss Costa Rica 1994 Yasmín Morales, quien le acusa de abusos sexuales durante una visita que ella realizó a la casa del político.



Otras siete mujeres han denunciado en medios de comunicación haber sido víctimas de hostigamiento o abusos sexuales por parte del Nobel de la Paz.



Se trata de las periodistas Nono Antillón, Mónica Morales y Emma Daly, así como la editora de un libro de Arias, Marta Araya, la politóloga estadounidense Carina A. Black, la empresaria María del Pilar Baeza, y Patricia Volio, expreparadora física del expresidente.



Algunas denunciantes han dicho que se inspiraron en la valentía de la primera denunciante y también en el movimiento mundial #MeToo, mediante el cual fueron denunciados figuras como Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Brett Ratner, Louis C.K., John Lasseter, Dustin Hoffman, Bryan Singer, James Toback, James Franco, entre otros.