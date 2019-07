Ellos recuperan los datos que se perdieron

LEA TAMBIÉN

Su oficio no es sencillo. Es más, exige tanta concentración que, cuando realiza su trabajo, por lo general apaga el teléfono celular. Su operación se desarrolla en una suerte de laboratorio al que solo puede ingresar personal autorizado.

Estas son las normas que mantienen quienes se dedican a recobrar datos en una empresa donde, con el uso de diferentes técnicas, recuperan la información que los usuarios consideran perdida.

Édgar Barrera, especialista en este campo, comenta que después de especializarse en Rusia, regresó al país para aplicar sus conocimientos con el fin de rescatar información no solo de portátiles, PC, micro SD, sino también de memorias flash, entre otros dispositivos de almacenamiento de datos. El experto revela que lo más complejo de esta tarea son los daños mecánicos, porque cuando estos ocurren se pierde la información de manera inevitable.



En caso de que las computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico sufra daños por cortes de energía eléctrica, el especialista indica que sí existen posibilidades de rescatar la información casi en su totalidad. Si al usuario se le cae agua o cualquier otro líquido que daña su máquina, también puede rescatar la información.



Por lo general, los fallos físicos de los discos duros suelen requerir la intervención de empresas especializadas.



Cuando un disco duro no es reconocido por el sistema operativo, hace ruidos extraños o parece ‘muerto’, es mejor no reintentar encender el computador, porque al hacerlo, el usuario puede dañar aún más su computadora. Barrera dice que en el caso de que la computadora se caiga, se pueden dañar los ‘platos’, el componente principal de la computadora.



Él lo califica como casos de alto riesgo y, por lo tanto, sin garantía de recuperación. Quienes más recurren a sus servicios son las empresas.

Ricardo Ortega, especialista en este campo, señala también que muchos datos se pierden por sabotaje informático, es decir, empleados descontentos que eliminan la información al salir de la empresa, por caídas de discos duros, virus y ramsomware. Este último es un tipo de programa que restringe el acceso a su sistema y exige el pago de un rescate para eliminar esta restricción. Además, según Ortega, hay dispositivos demasiado obsoletos que las personas mantienen en funcionamiento que en cualquier momento pueden sufrir daños.



Según dice, en el país no hay una cultura de respaldar los datos. Son pocas las personas que disponen de un disco duro externo.