Hombre de 86 años con 13 enfermedades crónicas se recuperó de covid-19

El inesperado caso de un adulto mayor de 86 años que logró recuperarse del covid-19 fue relatado en un artículo remitido a la Asociación Internacional para Estudios de Cáncer de Pulmón. Y es que el paciente no solo estaba en riesgo por su sexo y su edad, sino que también padecía 13 dolencias crónicas que pudieron haber agravado su situación.

Cinco médicos de las ciudades chinas de Guangzhou y Wuhan- cuna de la pandemia- firman la historia. El trabajo, según informa la cadena internacional BBC, ya fue avalado por otros médicos.



La identidad del paciente no ha sido revelada, pero se conoce que llegó al Hospital Universitario de Jianghan el pasado 22 de enero del 2020 tras haber presentado un cuadro de tos y temperaturas de 38,8 grados centígrados por dos días.



El paciente tenía además otros factores que lo convertían en una persona con altas posibilidades de morir por haber contraído el nuevo coronavirus. Tenía hipertensión, diabetes, asterosclerosis cerebral, pancreatitis e insuficiencia renal. En total tenía otros 13 padecimientos.



Según BBC, el paciente recibió el diagnóstico de covid-19 siete días después de haber ingresado en el hospital. Se confirmó que padecía la enfermedad gracias a un test que identifica la presencia del código genético del virus SARS-CoV2. Una tomografía reveló "señales que pueden ser asociadas a una neumonía en los dos pulmones".



En el artículo remitido a la revista, los médicos relatan que trataron al paciente con un medicamento para combatir la infección, otro para enfrentar al virus y un tercero a base de corticoide. Con este último trataban de evitar una "tempestad de citocinas", que son "sustancias que modulan el tamaño de la respuesta inmunológica del cuerpo contra un invasor", en este caso el virus causante de la enfermedad covid-19, asegura la BBC.



Además, el adulto mayor fue tratado con una inyección de inmunoglobulina "producida a partir del plasma sanguíneo de otros donantes y utilizada para fortalecer el sistema inmunológico". Unos días después de este tratamiento cuádruple, el paciente respondió: su fiebre y la inflamación en sus pulmones disminuyeron.



Sin embargo, este es un caso aislado, por lo que la forma en la que se realizó su tratamiento no puede tomarse como una respuesta ante la pandemia del coronavirus. "No es posible determinar si estos medicamentos fueron responsables de la mejora del paciente, o si el cuerpo ganó la batalla contra el virus por sí solo, pero toda esta información sirve como pistas que los investigadores pueden seguir", asegura la BBC.



El tratamiento sí dejó dos indicios principales. Una se refiere a la eficacia de la transfusión de plasma que utiliza anticuerpos de otras personas y otra a la "tempestad de citoquinas".

El declaraciones al diario The New York Times recogidas por la BBC, Randy Cron, especialista de la Universidad de Alabama en Birmingham dijo que la respuesta inmune exagerada aparece en un 15% de personas que luchan con infecciones graves.



Aunque no hay datos sobre su incidencia en la pandemia actual, se maneja la hipótesis de que esta "tempestad" sería una de las explicaciones de por qué los niños no se ven tan afectados por el virus causante del covid-19.



No obstante, "en adultos en estado grave, una respuesta inmune exagerada parece hacer más daño que beneficio, causando una falla orgánica múltiple", dice la BBC.