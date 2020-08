Récord mundial para unas zapatillas de Michael Jordan: USD 615 000

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Son las zapatillas más caras jamás subastadas: un par de Nike Air Jordan 1, usadas por la superestrella del básquetbol Michael Jordan, que fueron vendidas por USD 615 000, informó el jueves 13 de agosto del 2020 la casa de subastas Christie's en Nueva York.

Las zapatillas, que no alcanzaron sin embargo su precio estimado de USD 650 000 a 850 000, fueron usadas por Jordan el 25 de agosto de 1985 en un memorable partido de exhibición de Nike en Trieste, Italia, en el cual hundió la bola con tanta fuerza que rompió el tablero de vidrio en mil pedazos.



La zapatilla izquierda tiene aún un trozo de vidrio incrustado en la suela roja.



“Fue un momento icónico en la historia del deporte, dijo Caitlin Donovan, jefa de ventas de carteras y zapatillas de Christie's en Nueva York, que organizó la subasta en línea en colaboración con Stadium Goods.



Con estas zapatillas talle 13,5 (47,5) en el esquema de color Chicago (blanco, rojo y negro) , Jordan anotó 30 puntos en ese partido.



Desde entonces, recordó Donovan, Nike ha creado varios modelos inspirados en ese hito, “ pero este es el original ” y ambas zapatillas están firmadas por Jordan, destacó.

‘Una nueva versión del lujo’



Las zapatillas batieron así el récord que tenía hasta ahora otro par de Air Jordan 1 -el modelo más emblemático de su generación- fabricadas para Jordan en 1985 y firmados por la leyenda de la NBA, que se vendieron el 17 de mayo en Sotheby's a USD 560 000, tres veces su precio máximo estimado de USD 150 000.



“Estamos emocionados por los fuertes resultados (...) y por ser parte otra vez de un nuevo récord logrado para unas zapatillas en subasta”, se congratuló John McPheters, cofundador y codirector ejecutivo de Stadium Goods.



“La nueva marca alcanzada con las Air Jordan 1 ‘Tablero hecho añicos’ es especial para Stadium Goods porque ese modelo ocupa un lugar tan singular en la cultura de las zapatillas. Esta venta confirma una vez más que las zapatillas son objetos culturales y merecen ser consideradas junto a otros ítems de lujo en el mercado de colección , añadió.



Christie's puso en venta desde el 30 de julio un total de 11 pares de inusuales zapatillas fabricadas por Nike para Michael Jordan, la mayoría usadas y firmadas por el as del básquetbol.



Vendió en total nueve pares, y recaudó USD 931 875, aproximadamente la mitad del precio de venta estimado antes de la subasta.



Uno de ellos fue el par de Air Jordan 7 “Olympic” utilizados por el as del baloncesto en el partido por la medalla de oro del Dream Team en Barcelona 1992, que se vendió a USD112 500. Pero las Air Ship que Jordan utilizó en 1984, estimadas en USD 350 000 a USD 550 000, no hallaron comprador.



El valor de mercado de los objetos identificados con Jordan se ha disparado desde el lanzamiento de ‘The Last Dance’ (El Último Baile), un documental de ESPN/Netflix que narra la saga de la superestrella del baloncesto, hoy jubilado, y sus Chicago Bulls.

Un total de 90 000 usuarios únicos de 126 países entraron a la subasta a estudiar las zapatillas, dijo Christie's.



La subasta confirma asimismo que las zapatillas deportivas tienen un lugar de privilegio en el mundo de los coleccionistas, tanto para los ricos como entre los más tradicionales.



“Así es como se define el lujo hoy, es una nueva versión del lujo”, señaló Donovan, de Christie's.



Parte de la venta del par de zapatillas Air Jordan 11 “Concord” de la temporada 1995-96 que alcanzaron USD 56 250 será donado al Fondo de Defensa Legal de la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.