Record Guinness a la mayor postal en un glaciar suizo, que habla del cambio climático

La mayor postal de todos los tiempos, según el libro Guinness Book, compuesta por 125 000 mensajes y dibujos de niños y adolescentes de todo el mundo, fue desplegada este viernes 16 de noviembre del 2018 en un glaciar suizo para llamar la atención sobre el cambio climático.

La operación fue organizada por la Dirección de desarrollo y cooperación suiza y la Fundación WAVE (World Advanced Vehicle Expedition) en el glaciar Aletsch (sur), a más de 3 400 metros de altura, en previsión de la COP24 sobre el clima que se celebra en Polonia.

La postal gigante tenía un mensaje en el cual hacía referencia al cambio climático. Foto: AFP



El conjunto plastificado fue desplegado en un cuadrado de unos 2 500 m2 en el que se pueden leer dos mensajes en inglés “Stop global warming # 1.5 °C” (Stop al calentamiento climático # 1,5°C) y “We are the future give us a chance” (Somos el futuro, dénnos una oportunidad).



Según los organizadores, centros escolares de 35 países participaron en esta campaña.