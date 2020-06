El inicio de obras para la reconstrucción de Notre Dame está previsto para 2021

LEA TAMBIÉN

Las obras de reconstrucción de la catedral Notre Dame de París, destruida parcialmente en un incendio en 2019, podrían iniciar en enero de 2021, una vez que se termine de consolidar el edificio, afirmó este martes 16 de junio el arzobispo de París, Michel Aupetit.

“Estamos terminando la consolidación. Creemos que podremos empezar las obras en enero de 2021”, dijo monseñor Aupetit a la prensa, en un acto en el que también estaba presente Jean-Louis Georgelin, jefe de operaciones para la reconstrucción de esta joya del arte gótico.



Las obras de restauración de Notre Dame, uno de los símbolos de París y el segundo monumento histórico más visitado de Europa, han sido interrumpidas en varias ocasiones, debido a la intemperie, al peligro de una contaminación con plomo y a la epidemia del coronavirus. La obras de consolidación se retomaron a finales de abril último.



La conmoción planetaria suscitada por el incendio llevó a grandes mecenas y a miles de individuos a prometer más de 900 millones de euros (USD 1 016 millones) para su reconstrucción.



El presidente Emmanuel Macron aseguró que esta terminaría en 2024.

Por ahora, se desconoce cómo será la catedral restaurada.



Por un lado, están los partidarios de reconstruir de manera idéntica la aguja que diseñó el arquitecto Viollet-le-Duc en el siglo XIX; por otro, quienes prefieren imprimir “un gesto arquitectónico contemporáneo”, como defiende Macron.



No faltan ideas originales: una aguja de vidrio, un jardín ecológico sobre el tejado o incluso una terraza panorámica para los turistas.



El arquitecto responsable de las obras, Philippe Villeneuve, preconiza no obstante una reconstrucción fiel a la catedral original, cosa que permitiría además cumplir con los plazos previstos.