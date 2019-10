Hijos de José José se reconcilian, pero no informan sobre cuerpo del cantante

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los tres hijos de José José, uno de los cantantes mexicanos más aclamados de todos los tiempos, aparecieron reconciliados este martes 1 de octubre del 2019 ante la prensa, aunque no informaron sobre el paradero del cuerpo del intérprete.

“Después de dialogar y estar junto con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece tanto en Miami como en México al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José”, dijo en un mensaje a medios el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait.



Chait estuvo acompañado por los tres hijos del cantante, José Joel, Marysol y su media hermana Sara, quienes no dieron declaraciones a la prensa ni se pronunciaron sobre las duras acusaciones que se lanzaron antes de la reunión que sostuvieron en el consulado mexicano en Miami.



“Se estará informando de los detalles, la familia lo estará haciendo y vamos a estar diciendo cómo se van a estar llevando estos eventos”, agregó Chait.

El Príncipe de la canción, cuya voz privilegiada marcó un hito en la cultura popular mexicana y de varios países latinoamericanos, falleció el sábado 28 de septiembre del 2019 a los 71 años, en un hospital del condado de Miami-Dade.



José Joel y Marysol Sosa llegaron a Miami desde México para poder despedirse de su padre, aunque el viaje se transformó en lo que llamaron “una peregrinación absurda” por la negativa de su media hermana Sara de revelar dónde estaba el cuerpo del intérprete.



“Lo único que quiere la familia es despedirnos de José José” pero a estas alturas queremos “una autopsia, una necropsia, saber de qué murió nuestro padre (...) y poder llevarlo a México a un homenaje, como se merece”, dijo José Joel en una rueda de prensa antes de reunirse con Sara.

José Joel y Marysol acusan a Sara, hija de otro matrimonio de José José, de ocultarles el cadáver de su padre y detalles de cómo murió. Foto: AFP.

Hasta antes de la reunión, las acusaciones y la indignación de José Joel y Marysol con Sara fueron aumentando.



“Hemos venido en son de paz”, dijo José Joel en la conferencia previa a la reunión al relatar los infructuosos intentos de acercarse a su media hermana para poder charlar con ella y convencerla de que los dejara despedirse de su padre.



Sarita Sosa, de 25 años, hija del tercer matrimonio del cantante con la cubana Sara Salazar, oculta el cadáver del famoso intérprete mientras pasa el día “maquillándose”, con la meta de “quedarse con todo” el dinero de las regalías, dijo José Joel.

“La niña va atrás del dinero”, acusó, y dijo que no comprende por qué Sarita se llevó a su padre de sopetón de México a Miami cuando éste padecía un cáncer de páncreas y se estaba recuperando, aunque estaba “desnutrido” y “deshidratado”.



“En vez de estar alaciándose el pelo (...) que venga a dar la cara”, desafió.



José José, quien cedió todos los derechos de su obra a Sarita, estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años, aunque hubo una reconciliación.

Fuimos “non gratos para Sara mamá durante muchos años, y ahora para Sara niña”, se quejó José Joel, lamentando que la tercera esposa de su padre lo alejara de ellos.



Sarita Sosa tiene los derechos sobre el legado de su padre. “No sabemos si hay un testamento (...). Eso va a ser otra cloaca que en su momento se va a abrir”, dijo José Joel Sosa a la prensa.



“Yo no me voy de aquí sin ver el cuerpo de mi padre, sin saber las causas de su muerte y saber las condiciones en las que él se fue”, insistió llorando una y otra vez Marysol Sosa, de 37 años.



Los dos hermanos, hijos de un segundo matrimonio de José José, dijeron que ya han contratado a un abogado. “Si no se puede por las buenas va a tener que ser por las malas”, advirtió José Joel, que por momentos no podía contener la rabia.