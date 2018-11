'13 Reasons Why' aumentó riesgo de suicidio en adolescentes, según reporte

LEA TAMBIÉN

Cerca de la mitad de jóvenes de entre 13 y 17 años que vio la serie '13 Reasons Why' (Por trece razones), de Netflix, y han sido tratados en centros de emergencia psiquiátrica dijeron que el programa había aumentado su riesgo de suicidio, según un reporte publicado hoy (20 de noviembre del 2018).

La serie "ha generado preocupación entre expertos de salud mental sobre su impacto potencialmente negativo en jóvenes vulnerables", destacó el informe, elaborado por la Universidad de Michigan y publicado en la revista especializada Psychiatric Services.



El informe analizó la respuesta de los adolescentes en una encuesta realizada entre 2017 y el corriente año, encontrando que la mitad de los jóvenes que participaron había visto el programa transmitido por Internet.



De éstos, el 48,8% manifestó que la historia había "aumentado sus riesgos de suicidio".



La serie narra la historia de una adolescente de 17 años, Hannah Baker -interpretada por la australiana Katherine Langford- que se suicida después de meses de sufrimiento.



Antes de morir, Baker graba trece cintas para que las escucharan las personas que, según ella, influyeron en su decisión fatal.

Los investigadores de la Universidad de Michigan aclaran, no obstante, que su estudio no establece "una relación directa" entre el programa de Netflix y el aumento de suicidio entre los adolescentes, aunque sí muestra que el serial influye en los jóvenes en riesgo.



"Nuestro estudio no confirma que el show esté aumentando el riesgo de suicidio, pero sí confirma que, definitivamente, deberíamos estar preocupados sobre su impacto en jóvenes impresionables y vulnerables", dijo hoy Victor Hong, director de Servicios de Emergencia Psiquiátrica de Michigan Medicine y director del informe.



Los autores del reporte señalaron que se trató de un grupo pequeño de adolescentes (87 en total) que acudieron a los servicios médicos durante el período de la encuesta.



También destacaron que el 81% de quienes vieron el programa prefirieron comentarlo con sus amigos y sólo 35% estuvieron más inclinados a hacerlo con sus padres.



"Los datos de la muestra de adolescentes demostraron que los jóvenes que estaban en alto riesgo de suicidio no acudieron a los adultos", comentó Hong.



"Ellos principalmente vieron el programa solos o hablaron con amigos, pero no conversaron con sus padres, profesores o consejeros escolares", agregó el investigador.



El suicidio es la segunda causa principal de muerte en personas de entre 15 y 34 en EE.UU., según el National Mental Health Institute.

La serie de Netflix está basada en una novela juvenil homónima, escrita en 2007 por el estadounidense Jay Asher.