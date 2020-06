Con la reapertura de las salas de cine, Hollywood ensaya su futuro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hollywood se apresta a reencontrarse con la gran pantalla: el thriller 'Unhinged', con Russell Crowe, se estrenará el 10 de julio de 2020, la primera película en salas en Estados Unidos desde que los cines cerraron debido al coronavirus hace más de tres meses.

El 31 de julio será la tan esperada 'Tenet' de Christopher Nolan la que debe proyectarse en las salas oscuras.



¿Pero valdrá la pena para los estudios esta apuesta de un rápido regreso?



Si bien los principales circuitos de salas de todo el país planean volver a encender los proyectores durante la primera quincena de julio, los cines en Nueva York y Los Ángeles aún no pueden reabrir.



E incluso con medidas de distanciamiento social y el aumento de la frecuencia de limpieza, queda por ver si el público aceptará regresar a estos espacios cerrados, con el riesgo de una posible segunda ola de la pandemia.



AMC, la primera red de salas de cine del mundo, causó revuelo al negarse a que el uso de mascarillas fuera obligatorio en sus cines. Ante las críticas, la empresa tuvo que dar marcha atrás, estableciendo la obligatoriedad de su utilización en ciertas regiones de Estados Unidos cuando se vuelvan a poner en marcha sus complejos.



Desde distribuidores independientes hasta estudios productores de éxitos taquilleros, todos tendrán los ojos puestos en los próximos estrenos.



“Hollywood no es un lugar donde los competidores tengan la costumbre de desearse éxito entre sí”, se rió el productor de 'Unhinged', Mark Gill. “Pero en estas circunstancias particulares, todos esperan que nos vaya bien”.



“El riesgo vale la pena”



“Alguien tiene que ser el primero; el riesgo definitivamente vale la pena”, dijo el analista de entretenimiento Jeff Bock, de Exhibitor Relations. “Pero no creo que tengan todas las posibilidades de su lado”, agrega.



'Unhinged' es un “ensayo para los otros estudios", continúa. La prueba de fuego será el lanzamiento de una de las superproducciones más esperadas, 'Tenet', el 31 de julio.



Nolan, conocido por dirigir 'Inception' ('El origen'), se empecinó en que su cinta de USD 200 millones producida por Warner Bros mantuviera su fecha de lanzamiento original.



No obstante, la proyección del largometraje tuvo que posponerse dos semanas hasta finales de julio, para dar tiempo a Nueva York y Los Ángeles a que reabran sus salas.



' Mulan' de Disney también está programada para julio, tras la reapertura de los parques Disney World y Disneyland, aunque algunos expertos predicen que la salida podría ser postergada si las familias se muestran cautas para regresar a los cines.



“El boca a boca ya no será sobre las películas que sean realmente buenas, sino sobre los cines que respeten las medidas de seguridad”, comenta Bock.



“Estas muerto”



Pero querer ir demasiado rápido puede ser peligroso, como lo demuestra China, donde los cines en varias provincias reabrieron de manera optimista a fines de marzo y cerraron nuevamente unos días después.



Pekín ahora está experimentando un rebrote de la epidemia de coronavirus, lo que ha llevado a las autoridades a declarar la cuarentena nuevamente en algunas partes de la urbe.



Si se asocian nuevos brotes con las salas en Estados Unidos, “los cines cerrarán muy rápidamente y durante mucho tiempo”, augura Bock.



Esta preocupación circulaba en Los Ángeles el viernes pasado, cuando se permitió la reapertura de bares y locales de tatuajes, pero no de los cines.



El director de 'Unhinged' prefiere enfocarse en las decenas de miles de salas vacías en todo el país que aspiran reabrir pero no tienen ninguna película nueva para mostrar. Aunque no tenga garantías de que el público asistirá.

“Puedes tener un cine reabierto y una buena película, estar completamente solo en la sala, hacer todo bien”, dijo, “pero si no viene nadie, estás muerto”.