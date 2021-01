La realidad virtual invade los juegos

En el género de la realidad virtual hay muchos videojuegos esperados para este 2021. Los ‘gamers’ tienen altas expectativas por estos programas.

Uno de ellos es Wraith: The Oblivion-AfterLife. Es un juego de exploración de terror de realidad virtual en primera persona, ambientado en el universo World of Darkness. El jugador puede, como el protagonista Wraith, usar sus poderes sobrenaturales para desentrañar secretos y esconderse de siniestros espectros que habitan en la Mansión Barclay.



Por su parte, Sam & Max es un título de realidad virtual del desarrollador Happy Giant, que estará disponible en la primera mitad del 2021. Se trata de la primera incursión de la pareja en este formato. El equipo de desarrolladores incluye a varios miembros que trabajaron en el Sam & Max original: Hit the Road de LucasArts en 1992, así como en la serie ‘Telltale’.



The Climb 2 nos adentra en la emoción de escalar. Se pueden explorar una nueva ciudad y nuevos mapas emocionantes, con vistas impresionantes. La experiencia incluye ascender grandes picos, navegar por vastas cuevas, subir rascacielos y descubrir atajos ocultos mientras se encuentra el camino hacia la cima.

Baba Yaga. Es un entretenido y rápido juego de memoria para la familia, que se basa en hechizos. Foto: captura de pantalla

De su lado el título Baba Yaga, que se lanzará próximamente, invita a los espectadores a ser un personaje principal en un inquietante mundo de cuento de hadas completamente reinventado. Sus elecciones determinan el final de esta historia de amor, fortaleza y magia. La enigmática bruja Baba Yaga usa sus poderes para detener a los aldeanos, cuyo asentamiento invade su bosque encantado.



Humankind es, por otro lado, un juego de estrategia y gestión de recursos por turnos en el que se nos invita a crear nuestra propia civilización mediante la combinación de hasta 60 culturas clásicas, mezclando eras desde la Edad de Bronce hasta la Moderna. Se podrá interactuar con eventos históricos y científicos reales, también con figuras reconocidas de la historia.



Por su parte, Resident Evil Village es la nueva entrega de Capcom, con soporte de realidad virtual. Nos llevará unos años después de lo ocurrido en Resident Evil 7 y centrará el protagonismo en Ethan, su esposa Mia y en Chris Redfield. Esos tres personajes serán el núcleo central del juego que nos conducirá a un pueblo de Europa rodeado de elementos medievales.



En esta lista también está Lone Echo, desarrollado por la empresa Ready at Dawn para PC. Es una aventura de acción cuyo eje es la realidad virtual, en la cual el ‘gamer’ debe sobrevivir a una catástrofe de origen cósmico a bordo de una estación espacial.