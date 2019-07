La reacción de Ricky Martin ante el anuncio de renuncia de Ricardo Roselló

LEA TAMBIÉN

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, uno de los líderes de las protestas que motivaron la reciente renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, dijo el jueves 25 de julio de 2019 a sus 12 millones de seguidores en Instagram: “No lo dejes caer, Puerto Rico, ahora es cuando más tenemos que trabajar”.

“Lo logramos, y lo logramos en paz, sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon”, afirmó Martin en un video donde aparece reclinado, con una camiseta blanca y los ojos un poco hinchados.



“He llorado, he pasado por todo. Esto ha sido como un parto”, contó.



Cediendo a la presión de artistas, sindicatos, su propio partido y multitudinarias manifestaciones, Rosselló anunció su renuncia el miércoles 24 de julio de 2019 casi a medianoche en medio de escándalos de corrupción y tras la filtración de un comprometedor chat.



Las protestas que se iniciaron el sábado 13 fueron espontáneas, sin una dirigencia política clara. Pero artistas puertorriqueños de la talla de Ricky Martin, el cantante de música urbana René Pérez (Residente) y el trapero Bad Bunny se pusieron al frente y terminaron siendo las caras más visibles del movimiento.



A ellos se sumaron luego los reguetoneros Daddy Yankee, Nicky Jam y Wisin, el actor Benicio del Toro y, vía redes sociales, Marc Anthony, Luis Fonsi y el dramaturgo de 'Hamilton', Lin-Manuel Miranda, entre decenas de otros artistas.

“Rescatamos nuestra isla, rescatamos nuestro país. Que se preparen, porque lo que viene es maravilloso. Sal a las calles, no lo dejes caer”, pidió Martin, de 47 años.



Martin, probablemente la estrella más internacional de Puerto Rico -un territorio estadounidense en el Caribe-, comenzó su carrera a los 12 años con el grupo juvenil Menudo que hizo suspirar a las niñas de los años 1980.



Desde que comenzó su carrera solista en la década siguiente, ha vendido 70 millones de discos.



El chat de la discordia, en el que participaban el gobernador y otros 11 hombres, contenía un comentario ofensivo contra Martin por su homosexualidad y una burla a las víctimas del huracán María de 2017.



“Exigimos respeto por la niñez puertorriqueña, por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder”, dijo el intérprete de éxitos como Livin la vida loca y She Bangs.



Martin asumió públicamente su homosexualidad en 2010 y lideró la manifestación del martes 23 de julio de 2019 ondeando una gran bandera del orgullo gay en el techo de una camioneta.

“Hemos escrito una página muy importante de la historia. Estamos bien. Puerto Rico, te amo”, terminó.