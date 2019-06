La hilarante reacción de la presentadora  peruana Laura Bozzo ante un video de su expareja

LEA TAMBIÉN

​La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo no solo es conocida por la conducción del programa 'Laura en América', sino por su personalidad: locuaz y sin tapujos. Así se evidenció en una insólita reacción durante una entrevista con una casa televisiva mexicana, el 31 de mayo del 2019, cuando le presentaron un video que registró a su expareja, Cristian Zuárez.

"Yo estoy muy feliz por mi lado, sola, contenta", relataba Bozzo a los conductores del programa 'Hoy', de Televisa, cuando le consultaron sobre cómo iba su vida profesional y sentimental. Mientras ella se mostraba entusiasmada por regresar nuevamente a la pantalla chica, los presentadores le propusieron reaccionar a las imágenes de 'Inseparables'. Es un programa 'reality' en el que participó Cristian Zuárez, su expareja sentimental, junto con su flamante novia.



Cuando las imágenes comenzaron a proyectarse, Zuárez -vestido con un traje de sastre azul- se arrodilló frente a su compañera sentimental. Después, él le dice: "Me quiero casar contigo". La joven mujer, visiblemente emocionada, lo abraza; llora. Después, le responde. "Sí, quiero".



La cámara esperaba la reacción de Laura Bozzo, que, después de tres segundos, soltó una larga carcajada. "¡Qué bien, se merecen el uno al otro!", dijo la presentadora con un tono de ironía.

Ella recordó que Zuárez también intentó entregarle un anillo de compromiso en su casa, ubicada en Acapulco. La sorprendió frente a toda su familia pero ella se negó porque no lo hizo en privado.



Aunque la relación sentimental no culminó en buenos términos, la 'señorita Laura' aclaró que desea un futuro positivo para su expareja. "Me divertí muchísimo. Yo estoy feliz y les deseo lo mejor. Como lo dije, se merecen, son el uno para el toro, perfecta pareja", dijo la presentadora el programa

Tras la entrevista, el 3 de junio del 2019, Bozzo compartió una publicación en su cuenta de Instagram. En ella, instaba a las mujeres a continuar su camino con

"Aquí estoy respetándome a mí misma. Arriba las mujeres, podemos salir adelante solas y punto. Capítulo cerrado", señaló la conductora peruana.