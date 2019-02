La razón por la que Karl Lagerfeld nunca se quitaba las gafas de sol

LEA TAMBIÉN

Unas gafas de sol oscuras eran consideradas parte del estilo del icónico diseñador Karl Lagerfeld, fallecido este 19 de febrero del 2019 a los 85 años. Fueron pocas las ocasiones en las que se pudo apreciar los ojos y las cejas del modisto y es que para él, más allá de ser un accesorio, las gafas eran una manera de protegerse.

Tras la confirmación del deceso de Lagerfeld, redes sociales y medios internacionales se llenaron de imágenes que muestran al diseñador. No importaba si era de día o de noche, siempre lucía unas gafas de sol oscuras, pero ¿cuál es el motivo?



Fue el propio Largerfeld quien contó al diario alemán ZEITmann la razón por la que utilizó las gafas de sol durante 51 años. Todo comenzó una noche en la que un par de lentes del diseñador evitaron que un vaso le causara daños a su ojo.



Según contó Lagerfeld, la historia se remota al año 1967, cuando se encontraba con una amiga en un club cuando apareció un hombre con el que la mujer había tenido un problema amoroso. "Cuando me vio con ella, le quiso derramar la copa por la cabeza. Durante ese movimiento, me dio con el vaso en el ojo", relató.



El diseñador resaltó que "por casualidad" ese día tenía puestos unos lentes "porque soy ligeramente miope". El incidente le llevó a darse cuenta que "los ojos son lo más preciado que tengo. Y desde entonces no salgo de casa sin gafas", aseguró.



De acuerdo con información difundida por la revista ICON del diario El País de España, hay otro motivo por el cuál Lagerfeld nunca se quitaba las gafas. Este fue desvelado por Arnaud Maillard, quien durante 15 años fue asistente del diseñador.



En un libro titulado 'Karl Lagerfeld y yo', Maillard cuenta que el diseñador aprovechaba el hecho de que nadie podía ver sus ojos "para echar una discreta cabezadita en las reuniones de trabajo o cuando su interlocutor le resulta aburrido".

El prolífico 'Kaiser' de la moda, reinventó la casa Chanel. Era fácil reconocerlo en los desfiles de moda a los que constantemente asistía por su cabello blanco, siempre recogido, sus gafas de sol, sus cuellos almidonados y sus guantes.



Los rumores sobre el deterioro de su salud aumentaron a finales de enero del 2019, cuando Lagerfeld estuvo ausente del desfile de Chanel en París por "cansancio". En su lugar, asistió Virgine Viard, directora de estudio del diseñador.