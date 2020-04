La razón por la que 'encebollado' es tendencia en Twitter

LEA TAMBIÉN

Un plato típico de Guayaquil, el encebollado, se coló este 2 de abril del 2020 en las tendencias de la red social Twitter. Esto luego de que una cuenta invitara a sus seguidores a colocar una comida tradicional del lugar en el que viven para que otros adivinaran la ciudad.

Pero en Guayaquil, la ciudad del Ecuador más afectada por la pandemia del covid-19, el reto obtuvo otro significado. Quienes se unieron aprovecharon para escribir cuánto extrañaban degustar de este plato típico. Otros no dudaron en asegurar que, cuando acabe la cuarentena en el país, lo primero que harán es salir en búsqueda de un encebollado.



Según el chef e investigador de cocina ecuatoriana Edgar León, "el encebollado es una sopa, no un cebiche" y su preparación no data de más de 70 años, lo que convierte a este platillo en uno de los más jóvenes de la gastronomía del Ecuador.

No digas nombres, di una comida típica de tu ciudad y los demás adivinamos. — El Guarromántico (@Guarromantico_) April 2, 2020



El origen de este plato típico no está claramente definido, pero de acuerdo con León su consumo se inició en puertos, como Guayaquil, y era popularmente conocido como cebiche de balde. Su preparación a base de elementos como la yuca, el ají seco y aliños está siempre acompañado de albacora, aunque también se usan otros tipos de pescado como el bonito de Manta o peces de la familia del atún. No puede faltar la cebolla.



El encebollado migró desde la Costa y se elabora en casi todas las provincias del Ecuador, pero cada región utiliza aliños distintos. En la Sierra, es común la preparación con cilantro y perejil. Las guarniciones también pueden variar desde el canguil hasta el arroz o el pan.



Este manjar de la gastronomía ecuatoriana fue añorado en redes sociales. "Encebollado de mi vida. No sabes cuánto te extraño", escribió en Twitter una usuaria. Otros no dudaron en subir a las redes cómo saldrían de sus viviendas a buscar un encebollado cuando pase la emergencia sanitaria.

Yendo a comprar encebollado una vez que levanten la cuarentena. https://t.co/FIXhdtzKtW — Gabriel (@gabochv) April 2, 2020

Por otro lado, usuarios que no necesariamente respondieron la pregunta de la cuenta de Twitter sobre el platillo típico de la ciudad en la que viven, compartieron imágenes de encebollados

El mensaje "quédate en casa" también estuvo presente en algunas de las publicaciones, pues las restricciones en la movilidad se levantarán cuando caigan los casos de covid-19 en Ecuador, lo que permitirá que muchos puedan entonces volver disfrutar de este platillo.

Quédate en casa!

Que gracias a ti no puedo comer mi ENCEBOLLADO con chifle, pan y Coca-Cola. pic.twitter.com/AaZq1ObWj8 — iamliss.ec (@Liss08975996) April 2, 2020