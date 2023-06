'Rayuela' cumple 60 años. ¿Cómo leer esta 'antinovela'?

'Rayuela' se publicó por primera vez el 28 de junio de 1963. Foto: Twitter

Al cumplirse los primeros 60 años desde la primera publicación de ‘Rayuela’, recordamos a esta obra como una novela que le dio un giro a la literatura, despertó a muchos lectores y aseguró el reconocimiento internacional de su autor, el argentino-francés, Julio Cortázar.

«Ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que Cortázar, ni hizo del juego un instrumento de creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. La obra de Cortázar abrió puertas inéditas.» Mario Vargas Llosa

Argumento de la obra

Horacio Oliveira es el protagonista de esta novela que juega con la subjetividad del lector y brinda múltiples finales. Se la conoce comúnmente como ‘antinovela’, y ha sido señalada, por el propio Cortázar, como ‘contranovela’.

La historia se desarrolla en la ciudad de París, en donde Oliveira vaga por los puentes de la ciudad en busca de Lucía, su amante. Su relación está llena de pasión, pero el carácter de ambos es muy distinto. Lucía, conocida también como 'La Maga', tiene un temperamento pasional, está enamorada de Horacio, quien es más bien frío y analítico, mientras que él parece no querer involucrarse a nivel sentimental con Lucía.

¿Cómo leer esta novela?

La novela se puede leer de dos formas: de manera lineal, es decir comenzando en el capítulo 1, seguido del capítulo 2, y así sucesivamente hasta el final. La otra forma es empezar por el capítulo 73 y se sigue el orden desordenado que propone el autor.

Si se sigue el orden/desorden que aconseja Cortázar, se pasa muy rápido de los primeros a los últimos capítulos del libro, y viceversa, como si fuera una Rayuela.

«Cortázar nos ha dejado una obra tal vez inconclusa pero tan bella e indestructible como su recuerdo.»

Gabriel García Márquez

El título

Al año siguiente de su publicación, Cortázar le preguntó a su amigo, el también escritor Manuel Antín, “¿querés una anécdota?”, "Rayuela no se iba a llamar así. Se iba a llamar 'Mandala'. Hasta casi terminado el libro, para mí se seguía llamando así. De golpe comprendí que no hay derecho a exigirle a los lectores que conozcan el esoterismo búdico o tibetano. Y a la vez me di cuenta de que Rayuela, título modesto y que cualquiera entiende en Argentina, era lo mismo; porque una rayuela es un mandala desacralizado. No me arrepiento del cambio”, le dijo.

Su vida

Julio Cortázar escribió la obra en París y se constituyó en una de las obras centrales del boom latinoamericano. Foto: Twitter

Julio Cortázar (Bruselas, 26 de agosto de 1914-París, 12 de febrero de 1984), fue uno de los escritores latinoamericanos más importantes de todos los tiempos. Realizó estudios de Letras y de Magisterio y trabajó como docente en varias ciudades de Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desarrollando desde allí una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos figuran entre los más perfectos del género.

