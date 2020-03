Rayos ultravioleta para desinfectar los autobuses en China

LEA TAMBIÉN

Rayos ultravioleta (UV) para desinfectar autobuses y ascensores. Este es el método de alta tecnología y ultrarrápido utilizado en China para eliminar cualquier rastro potencial del nuevo coronavirus.

Ante la epidemia de covid-19, que ya causó más de 3 100 muertes en el país, las empresas chinas están bajo presión.



Deben aplicar al pie de la letra las instrucciones de prevención de las autoridades. La empresa de transporte público de Shanghái, Yanggao, ha reconvertido un túnel de lavado clásico para autobuses en una zona de desinfección equipada con 120 tubos UV.



Este nuevo proceso reduce la duración de la operación de 40 a 5 minutos.“Desde el comienzo de la epidemia se buscaba un medio de desinfección más eficaz, en términos de mano de obra y de coste”, explica Qin Jin, director general adjunto de Yanggao.



El antiguo procedimiento requería la presencia constante de dos empleados. Antes de limpiarlo, rociaban líquido desinfectante en el vehículo.



“El problema es que a veces no llegábamos a ciertos rincones”, explica Qin.



Yanggao se asoció con un proveedor de sistemas de difusión ultravioleta, con el que desinfecta parte de su flota.



Los empleados conducen los autobuses uno por uno por el túnel. Luego salen de la zona de desinfección y activan el sistema, que sumerge el vehículo en un halo de luz azul.



Yanggao dispone de dos recintos en los que se pueden tratar más de 250 autobuses al día, de los 1 000 que cuenta la compañía de transporte, precisa Qin Jin.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los rayos UV no deben utilizarse para desinfectar las manos, ya que pueden irritar la piel e incluso provocar cáncer.



Si bien los rayos ultravioleta no suelen utilizarse en el transporte, “no hay razón para que no funcione” en este sector, dice Paul Tambyah, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional de Singapur.



“Los rayos UV son muy utilizados en los hospitales para desinfectar las habitaciones de los pacientes después de su salida”, explica. “Esto permite matar a los patógenos resistentes a los antimicrobianos, la tuberculosis y otros agentes infecciosos”.



Yanggao no es la única empresa china que utiliza esta tecnología. En febrero, el banco central del país anunció la utilización de rayos ultravioleta para desinfectar los billetes de cualquier coronavirus.



Una empresa de la provincia de Guangdong (sur) ofrece “sistemas inteligentes de desinfección con luz ultravioleta para ascensores”.



Los tubos UV instalados en la cabina se activan automáticamente cuando nadie está dentro. Y se detienen solos una vez que el proceso termina.



Según la compañía, la ventaja es que todos los rincones son tratados y los usuarios no ven incomodados por los efluentes de lejía y desinfectantes clásicos.

Con el tiempo, espera instalar el sistema en algunos espacios públicos, como los ascensores de hospitales.