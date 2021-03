'Raya and the Last Dragon', de Disney, lleva al público a una aventura inspirada en Asia

La última película animada de Walt Disney Co 'Raya and the Last Dragon' busca darle una vuelta al cuento de una princesa en un mundo de fantasía inspirado en el sudeste asiático, sin un príncipe que vaya a rescatarla.

El filme, que se estrena el viernes 5 de marzo de 2021, cuenta la historia de Raya, una joven princesa cuya voz interpreta la actriz de 'Star Wars' Kelly Marie Tran, endurecida por su pasado. Raya va en busca del último dragón, Sisu (en la voz de Awkwafina), para librar al mundo de una plaga asesina.



"Todos desde el principio tuvieron la visión de que esta película fuera definitivamente diferente de todo lo que históricamente habíamos pensado y visto cuando pensábamos en las palabras 'princesa de Disney'", dijo Tran en una entrevista con Reuters.



La película se proyectará en los cines y también estará disponible para que los clientes del servicio de streaming Disney+ la vean en casa por un valor de USD 30, además de su tarifa de suscripción mensual.



La película se centra en la hermandad entre los personajes principales en lugar del romance típico de los cuentos de princesas de Disney del pasado.



Está ambientada en el mundo ficticio de Kumandra, donde los humanos y los dragones habían vivido en armonía. Lo único que puede volver a reunirlos es la lucha contra un enemigo similar a un virus, el Druun.



"Considerando los eventos del año pasado, creo que esta es la película adecuada en el momento adecuado", dijo el director Don Hall.



Los críticos se entusiasmaron con la animación y la narración del filme. El 96% de las reseñas recopiladas en el sitio web Rotten Tomatoes le dieron una valoración positiva.



Awkwafina dijo que esperaba que a 'Raya and the Last Dragon' le siguieran más películas con actores asiático-estadounidenses.

"Como intérpretes asiático-estadounidense, solo queremos que haya más porque el panorama ha cambiado mucho desde que éramos niños", dijo. Ahora "se está abriendo", agregó.