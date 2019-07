Raúl Vallejo aborda la otredad en ‘Gabriel(a)’

LEA TAMBIÉN

La nueva novela de Raúl Vallejo se inicia con un equívoco. Gabriela espera un bus en Quito, unos tipos se acercan y la piropean, pero luego se dan cuenta de que es una mujer transexual y comienzan a insultarla. Ella reacciona ante la virulencia de los insultos, les lanza una piedra, les rompe el parabrisas del auto y ellos comienzan a perseguirla. En la escapada comienza a recordar, como en un compendio, todas las agresiones de las que ha sido víctima, todas sus carreras y huidas.

Una mujer transgénero es la protagonista de ‘Gabriel(a)’, la nueva novela del escritor ecuatoriano, ganadora del Premio Miguel Donoso Pareja 2018 de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, y publicada ahora por el sello de Literatura Random House.



La novela está dedicada a Michelle Valencia, la primera reportera transexual de la televisión colombiana, a quien el autor conoció cuando ella cubría la Feria del Libro de Bogotá para Canal Capital, y quien fue detonante de la historia.



“Nos hicimos amigos y hablábamos mucho de lo que había sido su propia vida, la vida de las chicas trans en Colombia y todo lo que tienen que afrontar en términos de lo que es la transfobia. Para mí fue como la chispa inicial, se me ocurrió que me gustaría escribir una novela con un personaje así, fue el nacimiento de Gabriel(a)”, cuenta Vallejo.



El personaje de ficción es también una comunicadora que logra trabajar en un canal y luego en una radio, pero es una periodista transexual de Guayaquil que sueña con llevar una vida normal en Quito, y debe hacerles frente a diario al odio, a la extrañeza, al miedo y al asco de una sociedad implacable en sus prejuicios.

Las dificultades de inclusión laboral, por ejemplo, se reflejan en uno de los capítulos: ‘Puta o peluquera’, uno de los monólogos insertos en el libro, protagonizados por una trans colombiana desplazada y quien se prostituye en Quito.



Se trata de un contrapeso narrativo en primera persona a la historia de Gabriela, contada desde la perspectiva de un narrador en tercera persona. El jurado del concurso destacó la novela “por abordar la otredad desde diversas perspectivas” y narrar el tránsito de un personaje dispuesto a todo para conquistar su propia identidad.



¿Cómo afrontar el reto de darle voz a la transexualidad? “En mi método de trabajo trato de meterme en la vida del personaje, un poco como (el director ruso Konstantín) Stanis­lavski en el teatro, en un proceso que implica vivir, sufrir, alegrarse, frustrarse, vencer con el propio personaje”, responde Vallejo, premio Real Academia Española (RAE) 2018 por la novela ‘El perpetuo exiliado’.



El libro está atravesado por una historia de amor. Gabriela se enamora y lucha por la posibilidad de ser amada por un ejecutivo de la banca, de familia conservadora (Miguel), pero es un amor que debe salvar la contrariedad de los prejuicios sociales, la diferencia de clases, la confrontación cultural y sexual. “Yo no soy homosexual Miguel. Yo siento, pienso y actúo de manera femenina; la única diferencia con una mujer es que yo aún tengo pene”, le dice Gabriela a Miguel.

La historia se adelantó al debate que ha generado en Ecuador el reconocimiento legal del matrimonio igualitario. “La sociedad debe entender que no debe estar en contra de la ampliación de derechos, porque finalmente el matrimonio igualitario no afecta a los heterosexuales, pero la restricción del derecho sí les afecta a las personas del mismo sexo que quieren casarse”, indica Vallejo. “Por eso se dice que los derechos no se consultan, porque en tiempos de la esclavitud si hubiésemos hecho un plebiscito era obvio que la consulta iba a determinar que la esclavitud debía mantenerse”.