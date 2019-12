Sebastián Cordero lanza ‘Ratas, ratones y rateros’ gratis y en formato 2K

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ecuador del 25 de diciembre de 1999 sangraba: los rezagos del feriado bancario de marzo quebraban al país y -de a poco- las maletas comenzaban a alistarse. Era -en síntesis- un año doloroso. Pero también había halos de luz. Eran casi las 12:00, cuando ‘Ratas, ratones y rateros’ -la ópera primera del cineasta Sebastián Cordero- se proyectaba por primera vez en las salas ecuatorianas.

La historia de Salvador y Ángel, el reflejo de una sociedad partida y la estética de la marginalidad hicieron que la película inicie un cambio de época en el cine nacional. A 20 años de ese estreno, Cordero decidió conmemorar el aniversario situado a la vanguardia y presentó este jueves 26 de diciembre del 2019, una versión de ‘Ratas’ en resolución 2K y gratis, en la plataforma Vimeo.



Cordero acepta que la idea de conmemoración del aniversario le rodeó la cabeza durante meses. Por eso, habló con la Cinemateca Nacional del Ecuador que hizo el escaneo de una copia original de la película de 35 milímetros en resolución 2K. Después, dice, se hizo una corrección de colores que estuvo a cargo del cineasta Sebastián Benalcázar.



Lo interesante del estreno es, precisamente, la magia del deterioro. ‘Ratas’ es una película que ubica al espectador en una época pasada, pero que no deja de renovarse y producir empatía. Una fotografía, además, que afianza el discurso fílmico y el dramatismo con los puntazos musicales de bandas de alto calibre en la escena musical del país: Sal y Mileto, El retorno de Exxon Valdez, Hugo Idrovo, Sergio Sacoto (quien fungió como productor musical de la cinta), Sobrepeso, Los perros callejeros y Tanque.

La película -que se estrenó en el festival de Venecia el 7 de septiembre de 1999- fue tan bien recibida por el público y la crítica que se mantuvo en salas ecuatorianas durante seis meses. En ese entonces, cada entrada tenía un precio de 25 000 sucres. Con orgullo, Cordero afirma que "me pareció un gran regalo de Navidad el soltar la película y que sea así de grande”.



En el Ecuador de hoy ya no hay sucres y horas continúas de proyección inacabables en los cines. Pero ‘Ratas’ -su historia, su música, su atmósfera- siguen vigentes. En un corto chequeo, confirmó Cordero a EL COMERCIO, tras 24 horas de la difusión de la película en Vimeo, ya superó las 24 500 visualizaciones.



“Es una sorpresa", señala el cineasta, quien añade que "solo dos personas sabían lo que iba a hacer. Es curioso porque, en 20 años, la manera de mover una película ya es otra. Ahora es llegar directamente a la casa de una persona. Lo que yo hice fue soltar un tuit y un mensaje en Instagram. Se replicaron de una forma natural. Está increíble que eso pase con una película que ya tiene tantos años”.



En su cuenta de Twitter, Cordero anunció el lanzamiento de 'Ratas' y recordó una proyección de la película en 35 milímetros en el cine Ochoymedio. "Ahora tenemos ya DCPs para proyectar en las salas digitales de ahora. Yo sigo con DVD's y Blu-Ray's, pero desgraciadamente son formatos que van desapareciendo". El cine independiente no dudó en contestar y se ofreció a presentar una nueva función.



Hoy hace 20 años se estrenó “RATAS RATONES RATEROS” en Ecuador.

Acabo de subir a VIMEO el scan 2K que hicimos de una copia 35mm (con sus rayones e imperfecciones), para que lo disfruten, gratis.

¡Feliz navidad familia!https://t.co/AAMy38XTN0 — Sebastián Cordero (@SCordero23) 25 de diciembre de 2019

Para Cordero, el 2019 cerrará como un año de exploración en nuevos campos de creación. Lo hizo, por ejemplo, con el montaje de ‘Rabia’, la pieza teatral adaptada de su película homónima del 2009.



El proyecto -que se presentó primero en Guayaquil (2018) y luego en la casa museo Muñoz Mariño (2019) en Quito- fue moldeado como una experiencia escénica inmersiva. “Lo que me encanta del teatro es poder seguir haciendo cambios, el que sea un proceso orgánico y pueda modificarse con base en cada puesta en escena”, dice Cordero. Y fue un éxito: el público que se desplazaba dentro y fuera de la casa para ver las escenas pobló cada función.



El cineasta adelantó que ‘Rabia’ volverá a las tablas del Muñoz Mariño, ubicado en la calle Junín, en el Centro Histórico, con una segunda temporada que se iniciará a partir del 23 de enero del 2019 durante cuatro fines de semana.

En el campo audiovisual, Cordero prepara dos producciones. La primera, una serie titulada ‘Floresta’ que llegará en modalidad ‘streaming’ y es coproducida por Touché Films (EnchufeTV). El proyecto será protagonizado por un actor ya familiar en los títulos cinematográficos de Cordero: Andrés Crespo. “Tiene un tono de comedia, pero creo que se acerca más a lo que fue ‘Pescador’ no en temática, sino en cuanto al tono”, relata.

La segunda producción -sin que el cineasta adelante detalles- será una nueva película: “Parte de la historia sería en Ecuador. Si todo va bien, se grabaría durante el 2020”. Cordero cuenta que, por el momento, está buscando financiamiento internacional para iniciar la producción.