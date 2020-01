Raphael se reúne con el papa Francisco e inaugura proyecto solidario para personas 'sin techo'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante Raphael hizo un alto en sus grabaciones y en la preparación de su próxima gira por América Latina para desplazarse a Roma, donde tuvo la mañana de este 20 de enero del 2020 una audiencia con el papa Francisco antes de acudir esta tarde a la inauguración de un nuevo proyecto solidario de Mensajeros de la Paz.

Acompañado por su esposa, Natalia Figueroa, y por el padre Ángel, presidente honorario de esta fundación, el famoso intérprete asistió a la misa matinal que oficia el papa Francisco en la pequeña capilla de Santa Marta, en el Vaticano, y allí conversó con el Papa, al que ya conocía desde hace años.



"Tenia el placer de conocerlo desde Buenos Aires cuando estaba de obispo y como se que le gustan mucho los tangos le he traído tangos cantados por mi", comentó Raphael a la salida de la misa.



Asegura que el papa Francisco es "encantador, una persona muy moderna, estupendo" y destaca que le gusta "porque es latino, pero sobre todo porque es tremendamente simpático y buena gente".



Raphael no lo dudó cuando le invitaron a acudir a la inauguración del nuevo proyecto de Mensajeros de la Paz, un dormitorio con 90 camas para que personas sin hogar puedan pasar la noche allí.



"Yo con Mensajeros de la Paz estoy siempre, hoy, ayer, mañana y siempre, porque está el padre Ángel por medio", afirma el cantante, que protegía su garganta del húmedo frío matinal con una bufanda roja.



Una bufanda similar a la del padre Ángel, que corrobora el compromiso de larga data del cantante con su organización.



"Raphael es un patriarca dentro de España, pero ya en Argentina, estando el papa de cardenal fue nuestro presidente de honor en Buenos Aires y siempre que tenemos cualquier acto tanto él como Natalia están cerca. Con la familia de Raphael me unen muchas cosas", señala.



Cuenta Raphael que está grabando estos días "y en 10 días voy de gira a México y luego a Buenos Aires".



Pero antes de partir mañana de Roma, esta tarde acudirá a la iglesia Los Santísimos Estigmas de San Francisco, donde con el padre Ángel inaugurará el nuevo dormitorio para personas sin recursos y conversará con voluntarios y usuarios.

Esta iniciativa se suma a los desayunos y la atención 24 horas que Mensajeros de la Paz ofrece en este mismo lugar desde el pasado 9 de diciembre.

A este acto para inaugurar la segunda fase del proyecto Iglesia siempre abierta acudirán la embajadora de España ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, y el embajador de España en Roma, Alfonso Dastis.