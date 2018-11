Los raperos de Tailandia se rebelan contra la junta militar

LEA TAMBIÉN

“A un país que mata a sus ciudadanos no le importan un comino sus jóvenes”, recita Elevenfinger, uno de los jóvenes raperos de Tailandia, cada vez más populares, que denuncian a la junta militar en el poder.

Durante años el mundo del rap tailandés se limitaba a imitar el de Estados Unidos, con palabras vulgares pero sin mensaje político. Pero poco a poco se ha ido radicalizando en un país donde están prohibidas las reuniones políticas desde el golpe de Estado militar de 2014.



En Youtube, los videos de jóvenes raperos triunfan, como los del colectivo RAD ('Rap against dictatorship', 'Rap contra la dictadura') , que se dio a conocer, también en el extranjero, con un tema muy crítico con la junta militar que ya tiene más de 30 millones de visualizaciones.



“Queremos que los que escuchan la canción se manifiesten y digan todo lo que piensan”, explica a su turno Jacoboi, unos de los fundadores del colectivo, que pide la salida de los militares y la organización de elecciones.



“Construyeron metros elevados, pero la educación está en punto muerto”, dice una de las canciones de Elevenfinger, un apodo que hace referencia a su malformación congénita que le hace tener once dedos.



“Parece como si los gobiernos no quisieran que la gente reflexione”, dice a la AFP este rapero de 17 años, que se llama Thanayut Na Ayutthaya.



Elevenfinger, que todavía está estudiando, intenta hacer cambiar las mentalidades organizando sesiones de iniciación al rap en su instituto.



En las escuelas de Tailandia, la enseñanza se basa en aprender de memoria, sin diálogo con los profesores. “No les enseñan a desarrollar su sentido crítico” , lamenta a su turno Jacoboi.



Los alumnos organizan las llamadas 'battles' (batallas) , sesiones de rap improvisadas en las que se tratan temas como la infancia en los barrios pobres, el acoso escolar o el amor.



“Sin el rap no tendría muchas ganas de hablar de estos temas”, explica un alumno de 13 años, que se hace llamar Peachfullz.



En una sesión de rap en la escuela de Elevenfinger, los aprendices se visten con el uniforme oficial, obligatorio en Tailandia. “Sé que estos alumnos tienen algo que decir. Y quiero que esta sala sea una zona libre donde puedan decir lo que quieran”, explica Elevenfinger tras la sesión.



A la espera de que la junta confirme la celebración de elecciones, prometidas para principios de 2019, los artistas tailandeses, hasta ahora poco politizados, expresan cada vez más su cólera, en los grafitis callejeros, en el cine o el rap.



“La joven generación se siente frustrada y quiere expresarse contra la noción de jerarquía, contra la obligación de ser simpático. Y el rap le da un espacio para rebelarse”, explica Anusorn Unno, un sociólogo de la prestigiosa universidad Thammasat de Bangkok, conocida por su espíritu contestarlo.



En su tema contra la junta, el colectivo RAP critica el ejército, la corrupción, la censura y la ausencia de elecciones.



“El país donde tienes que tragarte la verdad o tragarte una bala”, recita ice uno de los raperos con la cara medio cubierta y levantando el puño rodeado de jóvenes.



“Es así como veo mi país, es mi verdad. Y quiero continuar haciendo rap” explica K.Iglet, el más joven del colectivo.