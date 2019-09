Un rapero ruso borra su videoclip pro-Kremlin ante lluvia de 'no me gusta'

LEA TAMBIÉN

Tras obtener 1,4 millones de 'pulgares abajo' en 72 horas, una estrella de rap de Rusia retiró este martes 10 de septiembre de 2019 de YouTube un videoclip que elogia a las autoridades de Moscú, publicado el sábado 7 de septiembre en víspera de las elecciones locales.

El rapero Timati, conocido por su apoyo a Vladimir Putin, había colgado el video de su canción Moskva unas horas antes de ese escrutinio que provocó una ola de protestas sin precedentes en Moscú tras la exclusión de candidatos de la oposición.



“No voy a las manifestaciones, yo no digo 'mierda'”, dice Timati en su video, que muestra una secuencia de lugares emblemáticos de Moscú vistos desde el cielo.



El rapero, de 36 años, dice “comer una hambuguesa a la salud de (Serguéi) Sobianin”, el alcalde de Moscú leal al Kremlim, mientras celebra una ciudad “donde no hay desfiles del orgullo gay”.



En tres días, el video fue visto más de cinco millones de veces y recibió 1,4 millones de 'pulgares abajo'. En los comentarios, muchos internautas acusaron al cantante de haber sido comprado por el poder.



“Borro este video para que esta ola de negatividad se detenga. No quería herir a nadie”, dijo este martes 10 de septiembre Timati, en su cuenta en la red Instagram, con 14 millones de seguidores.



En las elecciones del domingo, el partido en el poder y los candidatos pro-régimen sufrieron un revés, al perder cerca de un tercio de diputados locales respecto al mandato anterior.

Timati publicó en octubre de 2015 un video cuyo estribillo decía: “Mi mejor amigo es el presidente Putin”. Éste lo ha calificado de “artista formidable”.