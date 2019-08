Un rapero fue herido con un disparo en la pierna durante un extraño asalto 

LEA TAMBIÉN

La Policía Judiciaria (PJ) de Portugal investiga un extraño asalto ocurrido la noche del martes 27 de agosto del 2019 en la residencia veraniega del Algarve del popular rapero inglés Mist, que recibió un disparo en la pierna.

Según informa este miércoles 28 de agosto del 2019 a EFE la PJ, los hechos ocurrieron ayer, 27 de agosto a las 23:00 en la zona residencial de Almancil, que pertenece a la comarca de Faro, ubicado en el sur de Reino Unido.



El crimen fue perpetrado por dos individuos con acento inglés, que portaban armas de fuego.



Sin embargo, según la PJ, el 'modus operandi' de los asaltantes "no se encuadra en la actuación típica de un robo, ya que no se llevaron nada de la residencia en la que ocurrieron los hechos, más allá de robar objetos personales" del cantante británico.



El artista, de 27 años y cuyo verdadero nombre es Rhys Thomas Silvester, fue conducido al Hospital del Faro y horas más tarde recibió el alta, debido a que el disparo le originó heridas superficiales.



De momento, la investigación sigue abierta hasta que la PJ pueda esclarecer los hechos y dar con el paradero de los asaltantes.

El artista, que llegó a los 16 millones de visitas en su último videoclip en YouTube, comenzó su carrera musical en 2015, llegando a la cuarta posición en las listas de música de Reino Unido.