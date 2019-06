Rapero colombiano confiesa asesinato de novio de su expareja en una canción que publicó en YouTube

LEA TAMBIÉN

El rapero colombiano Yersey Fernando Tami, de 27 años, decidió confesar un crimen en la letra de una canción. Cosas del Corazón es el nombre del tema en el que relata la forma en que asesinó al novio de su expareja.

La víctima fue el comerciante de 22 años, Iván Camilo Rangel. Según publica el portal del periódico El Tiempo, Tami se entregó a la Policía de Bucaramanga este martes 11 de junio del 2019.



El asesinato fue cometido el pasado 4 de junio y el video de la canción que describe el delito fue publicado al día siguiente en su canal de YouTube. En la grabación se observa fotos de Tami con su expareja y sus dos hijos.



Los familiares de la víctima consideran que la motivación del delito habría sido por la paternidad del hijo menor. En una parte de la canción, que dura tres minutos, Yersey dice: “La voz de un angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era mío”.

Tami publicó Cosas del Corazón, un día antes de entregarse a la Policía. Foto: Facebook Yersey Fernando Tami



El rapero también hizo una publicación en su cuenta de Facebook antes de entregarse a la Policía. En un texto largo Tami escribió un mensaje en el que asegura estar arrepentido y que se encuentra “atravesando un momento duro” en su vida. El músico también se refirió a los familiares de la víctima: “quiero pedir perdón a la familia de Camilo, mi intención con la canción no era ofenderlos”.



En Cosas del Corazón, el rapero narra el momento en que agredió al joven que mantenía una relación sentimental con su expareja: “Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa se llegaba a acostar (…) Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle. Entonces yo huí, quería salir de ahí”.

El cantante fue detenido y es investigado por los delitos de homicidio agravado, homicidio en tentativa y porte ilegal de armas.



Tami estuvo prófugo de la justicia desde que cometió el crimen hasta este 11 de junio. Anteriormente ya estuvo encarcelado por violencia, robo y tráfico de drogas.