Conozca el top de las mejores ciudades del mundo para 2021, según ranking

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Resonance, consultora especializada en turismo, bienes raíces y desarrollo económico, publicó el ranking de las ciudades más destacadas para el 2021.

La lista se mide en términos de clima, seguridad, sitios turísticos, conectividad, tasa de desempleo, desigualdad en los ingresos, actividades para hacer y oferta cultural de cada lugar.

En esta lista le mostramos las 10 ciudades que, de acuerdo a la consultora, obtuvieron el mejor puntaje en los ítems mencionados.

​

Londres. Foto: Pexels

Londres, en Inglaterra, ha permanecido en la cima de las mejores ciudades por quinto año consecutivo en el listado anual de Resonance.



Según la compañía, la ciudad se destaca por su amplia oferta cultural, sus parques, la vida nocturna y sus restaurantes. Asimismo, sobresalen los esfuerzos que la industria gastronómica ha hecho por mantenerse a flote durante la crisis de la covid-19.



El informe asegura que el sector de los restaurantes se ha reinventado de manera creativa. Pues varios locales se movieron a las calles, ofrecen menús a mitad de precio y tienen iniciativas como el ‘Eat Out to Help Out’ (coma afuera para ayudar), que ofrece platos de lujo a mitad de precio en lugares inesperados durante los primeros días de cada semana.

Nueva York. Foto: Pexels



Nueva York, ubicada en Estados Unidos, la cual es reconocida por su desarrollo financiero, la diversidad de su gastronomía, la vida nocturna y sus atracciones turísticas.



Además, Nueva York es considerada como un epicentro cultural debido a la variedad de conciertos, obras de teatro y diferentes eventos que ocurren durante todo el año. Sin embargo, con la pandemia la ciudad que nunca duerme debió reinventarse en materia de eventos artísticos.



Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York lanzó un programa para que los padres hagan actividades con sus hijos en inglés y en español.

París. Foto: Pexels



París, la ciudad de la luz, sobresale en ámbitos como la conectividad de sus aeropuertos, sus museos, y sus atracciones turísticas. Además,ofrece a sus visitantes una excelente experiencia en las compras.



Otro de los aspectos que Resonance resalta son los jardines verticales que han comenzado a sembrarse en los edificios de la ciudad. Entre ellos figura ‘Paris Expo Porte de Versailles’, la granja más grande del mundo ubicada en la azotea de un edificio.



Fue inaugurada en julio de 2020 y cuenta con más de 30 plantas de especies diferentes Se espera que produzcan alrededor de 2 200 libras de frutas y verduras.

Moscú. Foto: Pexels



En el cuarto lugar se ubica Moscú, la capital rusa, caracterizada por que sus ciudadanos se encuentran entre los más educados del mundo, de acuerdo con el ranking.



Algunos de sus atractivos son los museos e íconos culturales, entre los que se resaltan la Plaza Roja y el Kremlin, ambos declarados como patrimonio de la humanidad de la UNESCO.

Tokio. Foto: Pexels



Tokio, en Japón, ha sido declarada por Resonance como la ciudad más segura, lo que facilita a sus visitantes explorarla a profundidad, incluso a altas horas de la noche.



La capital japonesa es hogar de más de 100.000 restaurantes, los cuales ofrecen experiencias gastronómicas para todo tipo de presupuesto.



Otro de los fuertes de la ciudad son la baja tasa de desempleo y el gran número de compañías globales que tienen su sede allí. Entre estas se incluyen: Toyota, Acura, Subaru y Mitsubishi.

Dubai. Foto: Pexels



Dubai, localizada en los Emiratos Árabes Unidos, tiene el centro comercial más visitado del planeta (Centro comercial de Dubai), motivo por el cual el listado destaca la experiencia de compra que la ciudad brinda.



Además, ofrece una variedad de experiencias y actividades únicas como subir al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, surfear en las dunas de arena o apostar en la carrera de caballos más cara del planeta.

Singapur. Foto: Pexels



En la lista, la ciudad-estado Singapur es descrita como la potencia financiera de Asia, reconocida por su infraestructura y su innovación, lo que la posiciona en el séptimo lugar.



Debido a que invierte en investigación, sedes corporativas y reclutamiento de personal, es una ciudad que puede ofrecerle a sus nacionales una buena estabilidad económica.

Barcelona. Foto: Pexels



Barcelona, en España, se ubica en el octavo lugar debido al balance entre la arquitectura y la diversidad natural que ofrece.



La consultora la caracteriza como la ciudad europea por excelencia, pues tiene buenas condiciones climáticas durante la mayoría del año, cuenta con varias playas, al igual que parques y sitios turísticos como la Basílica de la Sagrada Familia.



La vida nocturna también es un factor a resaltar, no obstante, el informe asegura que el 40% de los bares tuvo que cerrar por la pandemia y que probablemente muchos de ellos no puedan reabrir.

Los Ángeles. Foto: Pexels



Los Ángeles, ubicada en California, Estados Unidos, se caracteriza por su diversidad cultural y gastronómica, por lo que recibió el noveno puesto del ranking.



Ofrece múltiples escenarios que celebran platos de diferentes países. Entre estos se destacan las exposiciones, cursos, charlas, talleres y festivales culinarios que buscan educar a los visitantes y celebrar la cultura mexicana en LA Plaza Villagen.



También cuenta con una amplia oferta de museos y hoteles tipo ‘boutique’.