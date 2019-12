Las seis canciones más escuchadas de YouTube en 2019 fueron en español

LEA TAMBIÉN

Los seis videos musicales más escuchados en YouTube en todo el mundo en 2019 fueron en lengua española. Lo informó este jueves 5 de diciembre del 2019 el propio portal, alzándose Con Calma del artista puertorriqueño Daddy Yankee en el primer lugar y Con Altura de Rosalía y J Balvin, en el segundo.

El video oficial de Con Calma, colgado el 23 de enero de este 2019, acumula 1 603 millones de reproducciones, 7,8 millones de "Me gusta" y casi 300.000 comentarios.



Por su parte, Con Altura, colgado dos meses más tarde, ha sido visto 1 140 millones de veces, ha recibido 5,1 millones de Me gusta y han comentado sobre él 182 000 personas.

A estos dos éxitos les siguen, también en español, Secreto de Anuel AA y Karol G; China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin; No Me Conoce (Remix) de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny; y Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello.



El top 10 de videos musicales más vistos lo completan, ya en lengua no española, Maari 2 - Rowdy Baby, Kill This Love, Bad Guys y 7 rings.

La música latina y en español incrementó cedió en 2019 espacio en la lista a canciones en otros idiomas, ya que el 2018 obtuvo 8 de los 10 primeros puestos frente a los 6 de este, pero, a diferencia de entonces, este año logró hacerse con las seis primeras posiciones -en 2018 la tercera canción más escuchada fue en inglés-.

Al margen de la música, YouTube publicó una lista de los videos más populares colgados en su plataforma en los últimos 12 meses, que incluyen desde los momentos más destacados del combate de boxeo entre Anthony Joshua y Andy Ruiz Jr. hasta un 'sketch' del programa televisivo de humor de EE.UU. 'Saturday Night Live' y un anuncio de la marca de cuchillas de afeitar Gillette.

