Rana René de los Muppets bromea que la cuarentena mantuvo a raya a la diva Miss Piggy

Los Muppets han estado describiendo la vida en cuarentena antes del comienzo de su nueva serie y los adorables títeres han usado videoconferencias, aprendiendo nuevas habilidades y apreciando algo de su tiempo a solas.

Cuando se le preguntó si había disfrutado el tiempo lejos de su pareja intermitente Miss Piggy, la Rana René dijo: "Nunca le diría esto a ella pero, ya sabes, ha sido genial tener nuestro espacio. Pero hablamos todos los días".



Los famosos personajes volverán a la pantalla en 'Muppets Now', que estará disponible en Disney+ a partir del 31 de julio. La Rana René dijo que "ha sido un caos tonto que nos hizo famosos".



Consultada sobre qué ha estado haciendo durante la cuarentena, Miss Piggy respondió: "Naturalmente he estado volviendo a ver muchas de mis películas".



"He aprendido a cocinar, cenas de televisión. También le enseñé a mi perro Foo-Foo algunos trucos nuevos. Pero debo admitir que si hubiera sabido lo hablador que era, nunca le habría enseñado inglés", agregó.



Creados por Jim Henson, quien murió en 1990, los Muppets estuvieron al frente de 'The Muppet Show' en televisión entre 1976 y 1981, antes de aparecer en muchas películas.



Henson fue también fue la mente creativa detrás del programa infantil 'Plaza Sésamo', que contaba con los Muppets.

Al preguntarle si había renovado sus avances sobre la Rana René, Miss Piggy respondió: "¿Entonces me está preguntando si estamos juntos? Nadie está junto, todos tenemos que estar a dos metros de distancia, ¡recuerde!".