Rami Malek, muy cerca de ser el villano de la nueva cinta de James Bond

Rami Malek, que el domingo ganó el Oscar al mejor actor por 'Bohemian Rhapsody', está muy cerca de convertirse en el villano de la nueva película de James Bond, informó este miércoles el medio especializado Collider.

El nombre de Malek apareció vinculado a las cintas de 007 por primera vez el pasado diciembre, cuando Variety señaló que Malek figuraba entre los candidatos destacados para ser el enemigo del agente 007, un rol del que se encargará, una vez más, Daniel Craig.



Sin embargo, Variety señaló entonces que los rodajes de 'Mr. Robot', serie que protagoniza Malek, y de la nueva película de James Bond iban a suceder a la vez, por lo que era muy difícil que pudiera participar en ambos.



Collider, en cambio, informó que tanto los responsables de la serie sobre un "hacker" taciturno como los de la saga de espionaje más importante del cine están muy cerca de finalizar los detalles para que Malek aparezca en ambos proyectos.



El artista de origen egipcio cumplió los pronósticos el domingo y se llevó el Oscar al mejor actor por su papel de Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody', al imponerse a Bradley Cooper ('A Star is Born'), Christian Bale ('Vice'), Viggo Mortensen ('Green Book') y Willem Dafoe ('At Eternitys Gate').



"Gracias a Queen por dejarme ser la parte más diminuta de su fenomenal y extraordinario legado", señaló Malek sobre el escenario. Malek, lo más alabado de la cinta que recuerda la historia del líder de Queen, había pasado como un ciclón por la temporada de premios puesto que también ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical; el Bafta; y el premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor intérprete masculino.



La carrera de Malek (Los Ángeles, 1981) incluye también papeles en series como 'The Pacific' y películas como 'Short Term 12' (2013).



La nueva entrega de la saga Bond, que será la número 25 y que todavía no tiene título, se estrenará en abril de 2020, más tarde de lo previsto inicialmente debido a la marcha el pasado agosto del director británico Danny Boyle 'Slumdog Millionaire', 2008 por "diferencias creativas".



Boyle fue sustituido por el cineasta estadounidense Cary Joji Fukunaga 'Beasts of No Nation', 2015.

Tras meses de rumores sobre si continuaría o no encarnando a James Bond, Craig confirmó en verano de 2017 que protagonizará esta nueva película, que será su quinta intervención en la saga tras 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012) y 'Spectre' (2015).



También están confirmados como parte del reparto Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw y Ralph Fiennes.