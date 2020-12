¿Sabía que 8 AM no significa lo mismo que 8 a.m.?

La Academia no se preocupó mucho por las normas tipográficas hasta el 2010. Ese año publicó la Ortografía de la lengua española, con precisiones metodológicas en las que antes no se había detenido, y más adelante agregó normas para la escritura en medios digitales, en su Libro de estilo de la lengua española, 2019. Las empresas se guiaban para estos efectos por las normas Icontec, y las universidades, por las APA.

Ahora, pues, sí hay unas normas de la RAE que pretenden unificar usos en la escritura de documentos, ensayos o simples letreros y avisos. Como nunca falta el extremista, hay quienes exigen metodologías perfectas, pero no se preocupan por el contenido del texto. Aprueban costosas investigaciones y trabajos de grado que no aportan nada a la ciencia, pero que sí cumplen cabalmente con las normas APA.



Abreviaturas y símbolos

​

Sin llegar a este extremo, es deseable que se apliquen algunas de esas nuevas normas académicas con cierto rigor, para evitar confusiones. Por ejemplo, que las abreviaturas de las horas se unifiquen en citaciones legales y en anuncios de eventos. Si la reunión es a las 8 a. m., no escribir que es a las 8 AM, pues esta última abreviación no significa ‘antes del meridiano’, sino ‘amplitud modulada’. Si es a las 3 p. m., no escribir 3 P. M., con la abreviatura de ‘Policía Militar’. Hilando fino, 12 m. son las ‘12 del mediodía’, pero si no se escribe el punto de la abreviatura (12 m), el significado termina siendo ‘12 metros’.



En todas las oficinas se debería unificar la abreviatura de ‘cédula de ciudadanía’, c. c., y no C. C., ‘casilla de correos’, ni c/c, ‘cuenta corriente’. El símbolo de ‘disco compacto’ es CD, que no debe llevar apóstrofo seguido de s, para hacer un plural innecesario (CD’s). Si son varios, el símbolo no varía, “treinta CD”. Lo mismo pasa con CDT y ONG. Son invariables para el plural.



Cantidades

​

Los números de hasta cuatro dígitos van sin punto de mil, año 2020 o 2020 casas. Las monedas tienen su símbolo trilítero, que para ‘pesos colombianos’ es COP; para ‘euros’, EUR, y para ‘dólares de los Estados Unidos’, USD (no US$). Las cifras se separan de su símbolo con espacio, 20 %, 50 km/h, 14 °C, 80 m², y la combinación de cifra y letra es válida con millones, “20 millones”, y billones, “3 billones”, pero no con mil (50 mil).



Para finalizar, les recuerdo que la autoría de un artículo se puede indicar con la preposición “por”, pero sin escribir dos puntos después de ella (por: Pedro Pérez), lo que termina siendo redundante.