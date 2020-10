La RAE retira el pronombre ‘elle’ de su Observatorio de palabras

LEA TAMBIÉN

“Gracias por su interés. Debido a la confusión que ha generado la presencia de «elle» en el «Observatorio de palabras», se ha considerado preferible sacar esta entrada”, con ese mensaje en su cuenta de Twitter, la Real Academia Española de la Lengua (RAE) – entidad que establece las reglas gramaticales del idioma español – confirmó este viernes 30 de octubre del 2020, que el pronombre ‘elle’ fue retirado de su nueva plataforma dedicada a la resolución de dudas.

Hace pocos días la RAE inauguró el nuevo espacio digital llamado Observatorio de palabras, en donde se tenía previsto resolver interrogantes sobre “neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos”. Además de “ofrecer información sobre palabras y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas”.



Es así que, en ese nuevo espacio fue incluido el pronombre “elle”. Pero este 30 de octubre, al consultar sobre esa palabra en el Observatorio de palabras se mostraba un mensaje en el que se aclaraba que no hay ningún resultado relacionado a esa búsqueda.



Ante esta inquietud, decenas de personas consultaron a la Real Academia de la Lengua sobre la razón de la exclusión del término y la entidad aclaró que fue excluido por la “confusión” que ha generado su presencia.

No. El «Observatorio de palabras» ofrece información sobre palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso. — RAE (@RAEinforma) October 30, 2020



Anteriormente, mientras la palabra estaba publicada en el portal web, la descripción que tenía era la siguiente: “El pronombre ‘elle’ es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado”.



El pronombre ‘elle’ es uno de los términos que se suelen usar en el lenguaje inclusivo. Se le llama también lenguaje no sexista y es acuñado tanto por personas que no se identifican con la definición binaria de género (masculino y femenino) sino también por parte de personas que estudian los estereotipos sexistas en el lenguaje.



En sus mensajes, la RAE no precisó si en el futuro la Real Academia se referirá nuevamente a la definición del pronombre ‘elle’, pese al reclamo de múltiples usuarios de redes sociales que solicitaban la inclusión de ese término.