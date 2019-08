La RAE aclara qué palabras existen y cuáles son un 'horror' ortográfico

LEA TAMBIÉN

A diario surgen dudas sobre cómo utilizar el lenguaje castellano, motivo por el que la Real Academia Española habilita sus redes sociales para responder las preguntas de los usuarios.



Así sucedió el pasado 31 de julio del 2019, cuando un tuitero identificado como “Andrés Meixueiro” comenzó a usar su cuenta para aclarar sus dudas ortográficas. No obstante, hubo una en especial que llamó la atención en las redes sociales.



Tal como capturó de un libro, en dicho texto de origen mexicano se habla de tres expresiones usadas en América Latina, que en realidad son “trasformaciones” incorrectas de otras palabras: “Haiga”, “vistes” y “naiden”.



#RAEconsultas Formas como «haiga», «hicistes» o «naiden» no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta. — RAE (@RAEinforma) 31 de julio de 2019



Ante la consulta, la RAE respondió al usuario y aclaró de forma tajante: “Formas como ‘haiga’, ‘hicistes’ o ‘naiden’ no son válidas y se consideran sin duda ajenas a la norma culta”. De todas formas, no aclaró nada sobre “vistes”.



Dentro de dichas expresiones, sí están algunas registradas en la RAE; sin embargo, con un uso distinto al que se le da de forma coloquial.



La más desconocida de aquellas es “haiga”, la que se refiere a un “automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano”.



En tanto, “vistes” tiene una definición mucho más sencilla: es la conjugación del verbo “vestir”, aplicado en el presente de la segunda persona gramatical en singular, o sea “tú”.



En tanto, “hicistes” o “naiden” no existen de ninguna forma.