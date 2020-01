39 lugares ‘pet friendly' hay en Quito

LEA TAMBIÉN

Zeus, un pastor inglés mascota del alcalde Jorge Yunda, se transformó en la imagen de las políticas animalistas que el Municipio tomó desde mayo del 2019. Una de ellas, precisamente, fue hacer que el edificio de la Alcaldía sea ‘pet friendly’.

Según Quito Turismo, en la capital existen 39 lugares que admiten animales de compañía, entre hoteles, restaurantes y cafeterías.



Deborah Torres, de Vamosperros.com, explica que la situación en Quito sí ha cambiado en los últimos seis años, debido a que la gente se tornó más receptiva con los animales de compañía. “Se ha avanzado pero nos falta aún apostar por la cultura de respeto hacia la fauna urbana”, señala.



Para ella, el hecho de que se admita a perros en el transporte público ya es un gran paso, y destaca que hay sectores como La Floresta y Cumbayá que abarcan la mejor oferta ‘pet friendly’ de la ciudad.



“Hay lugares -añade- que también se catalogan como ‘dog lovers’, pero que establecieron reglas de convivencia, como no aceptar más de un perro por mesa, para evitar un encontrón entre manadas”.



Uno de los lugares que recientemente se catalogó como ‘pet friendly’ es el aeropuerto Mariscal Sucre. Según Luis Galárraga, gerente de comunicación de Quiport, el servicio se implementó ya que aproximadamente 400 mascotas viajan anualmente desde Quito junto con su dueño.

“Todavía no podemos evaluar si este servicio motivará en un futuro más viajes, ya que se lo implementó hace 59 días, pero son innovaciones que nos hacen destacar en la región”, explica. Este servicio está en las salas de las zonas de embarque nacional e internacional.



Para Felipe Cisneros, de Café Traviesa, el concepto ‘pet friendly’ es una filosofía que no pretende incomodar a otros clientes ya que se implementa bajo reglas. “Si alguien trae a su mascota al área comunal y esta no tiene una higiene adecuada, simplemente se le asigna el espacio de mascotas o no se le permite el ingreso”, destaca. Sin embargo, hay quienes creen que esta categoría debe ser precedida de una capacitación del personal del establecimiento.



Para Renato Estupiñán, gerente de marketing del CCI, se debe diferenciar entre las mascotas y los perros de asistencia, ya que al segundo le respalda la Ley Orgánica de Discapacidades, en su art. 59, para su libre circulación y debe estar identificado con un chaleco.



Daniela Cajas, de Hotel Mercure, añade que para acceder a la categoría de ‘pet friendly’, ellos entraron en un proceso de capacitación y readecuación de sus instalaciones, las cuales durarán tres meses.



Para Juan David Palacino, director ejecutivo de Bocalán Ecuador, antes de establecer las políticas ‘pet friendly’, los dueños deben comprometerse a adiestrar la estabilidad emocional del animal y preocuparse sobre su aseo y desparasitación de forma regular, ya que son factores que pueden crear discordia con otros clientes.

Reglas. Entre las exigencias de los lugares ‘pet friendly’, están el aseo del animal y que se controle su temperamento.

Ingreso a centros comerciales. No todos permiten el acceso. En algunos entran solamente en brazos.

Adecuación. Los establecimientos implementaron bebederos y un lugar para sus necesidades biológicas.

Control. Hay lugares que solo permiten el ingreso de un único perro por mesa, para evitar confrontaciones.