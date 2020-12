Quito y otras ciudades de Latinoamérica lanzan 'Vive ciudad latina' para alentar el turismo

Nueve ciudades de América Latina lanzaron este martes 1 de diciembre del 2020 una campaña conjunta para reactivar el turismo y contribuir así al desarrollo económico de sus países después de la fase más dura de la pandemia del coronavirus.

"Se unen para atraer el turismo como estrategia de reactivación económica", dice un comunicado conjunto difundido por la empresa municipal Quito Turismo tras una reunión virtual que tuvo lugar el lunes 30 de noviembre entre los representantes de las nueve ciudades.



Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Medellín, Quito, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Sao Paulo se han sumado a la llamada Red de Destinos Urbanos Latinoamericanos (RDUL), que ha sido creada "para promover la reactivación turística de manera conjunta y fomentar la llegada de visitantes internacionales".



"Es un orgullo y un honor trabajar en equipo, el difícil contexto y la crisis generalizada en el sector, generó una energía y una capacidad de resiliencia casi sin precedentes en todos, todos tirando para el mismo lado", subrayó Joaquín Cesar, director ejecutivo de Visit Buenos Aires.



La campaña fue lanzada bajo el lema Vive ciudad latina que une a las nueve en sus esfuerzos mancomunados para presentarse al visitante extranjero "como un solo destino: Latinoamérica".



Y para ello combinarán estrategias de mercadeo, dentro de unos acuerdos bilaterales e intercambio de conocimiento.



"Esta red forma sinergias que despunten una recuperación responsable a través de lo que hemos denominado: Vive ciudad latina", dijo Carla Cárdenas, la gerenta de Quito Turismo.



Y explicó que la red une a "nueve ciudades latinoamericanas, mágicas y fascinantes que asumen con responsabilidad y protocolos de bioseguridad, el desafío de la nueva normalidad y las exigencias del nuevo viajero".



La campaña coincide con las expectativas de que en 2021 empiecen a comercializarse las primeras vacunas contra el covid-19 y que ello ayude a frenar la ola de contagios que ha sacudido a todo el mundo.



Pero los nueve municipios destacan que actualmente "las fronteras de los siete países se encuentran abiertas" y que están preparados para recibir a los turistas extranjeros cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad".



En un resumen del recorrido realizado hasta ahora, Karol Fajardo, directora Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, manifestó en la reunión que esta iniciativa ha permitido "unificar criterios, establecer vínculos, reforzar ideas y proponer caminos para el beneficio de todos".



"Hoy no podemos hablar solos, ser indiferentes ante la coyuntura, no podemos ser distintos frente al mundo, el planeta entero ha pasado por una crisis sin precedentes", indicó.



Uno de los sectores más afectados por la covid-19, que en América Latina ha contagiado a alrededor de 13 millones de personas, ha sido el turismo ya que el cierre de fronteras frenó de lleno los desplazamientos en toda la región.



Aerolíneas, hoteles, restaurantes y otros servicios colaterales se vieron afectados de forma dramática, una situación que la RDUL busca ahora revertir.



"La creación de la RDUL responde a la necesidad de trabajar unidos por el crecimiento turístico, atendiendo al llamado del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili", añade la nota de prensa.



Pololikashvili vio necesaria "una coordinación de las decisiones políticas más allá de los límites territoriales para hacer frente a un desafío que no entiende de fronteras".



La Organización Mundial de Turismo (OMT) estimaba que, antes de la pandemia, uno de cada diez empleos en el mundo estaba vinculado al turismo, y que la industria aportaba el 10,4% del PIB mundial, precisa la nota de prensa.



"Uno de los grandes retos de esta red es acelerar la recuperación del turismo para recobrar estos niveles", asevera la RDUL.



En ese sentido, la promoción conjunta de las ciudades tiene como objetivo aportar a la reactivación económica de estos países resaltando los atributos que las unen como destinos latinos, más allá de las fronteras.



Por ello, para Cárdenas, el lanzamiento de la campaña "es sin duda uno de los días en el que crecemos como región", ya que "mediante el trabajo en conjunto -con empatía y solidaridad- multiplicaremos resultados positivos para cada uno de nuestros destinos".

"Celebramos esta alianza y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos en pro de la reactivación turística y económica de Latinoamérica", matizó.