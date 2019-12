Quito apunta a los circuitos internacionales de eventos corporativos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La llegada de los tenistas Roger Federer y Alexander Zverev a Quito fue el inicio de una estrategia que pretende colocar a la capital ecuatoriana dentro de los circuitos internacionales de eventos deportivos y de convenciones, reconoce Carla Cárdenas, gerenta de Quito Turismo.

“Hay un equipo que está postulando a la ciudad para traer no solo trascendentales eventos deportivos, sino también congresos corporativos a nivel internacional”, explicó.

Hasta el momento se ha concretado el Encuentro Internacional de la Cruz Roja, el Congreso Internacional de los Bomberos, además del Congreso Mundial de Turismo Inclusivo que cuenta con el aval de la Organización Mundial de Turismo (OMT), que se realizará en febrero del 2020, con la participación de 400 personas. “Allí se prevé la participación del secretario general de la OMT, el georgiano Zurab Pololikashvili”, añadió.



Cárdenas detalla, además, que apuntan a los grandes congresos que realizan las farmacéuticas. “Mi meta es traer cuatro millones de turistas en cuatro años. Nos enfocamos en el turismo de reuniones, porque tiene mayor gasto promedio y son repetitivos, ya que un buen porcentaje de ellos vuelve con su familia”, explica.



Según las proyecciones de Quito Turismo, se estima que este 2019 a la capital llegaron 707 942 visitantes, de los cuales 22% corresponde a turismo nacional (no residente en Quito), mientras que el 22% proviene de EE.UU., el 8% llegó de Colombia y el 5%, de España.

Para Cárdenas, la llegada de Roger Federer hizo que ya se gestionen otros eventos deportivos en la ciudad. “Federer nos hizo soñar con traer el próximo año a Rafael Nadal o tener una programación de la NBA, con quienes ya iniciamos los contactos”, aclara.



Entre las estrategias para promocionar a la capital en el primer semestre del 2020, Quito tendrá su estand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, y también estará en las ferias de Anato en Bogotá, ITB de Berlín y WTM Latam en São Paulo. En estos eventos habrá demostraciones de las experiencias chocolateras orgánicas, de café de altura y de cerveza artesanal.



También estará en el Bird Faird, una feria especializada en aviturismo, que se realiza en Rutland (Inglaterra), evento en el cual Quito participa desde hace una década para mostrar la riqueza del Noroccidente del Distrito Metropolitano.

Cárdenas señala que llegaron a un acuerdo con las aerolíneas KLM y AirFrance, para exhibir una campaña audiovisual de inspiración de destino similar a la que desarrollaron en Avianca durante noviembre, para tratar de superar la crisis que el sector afrontó en octubre, tras el paro nacional convocado por la Conaie.



“Nos ayudaron con tarifas muy asequibles, para que las cancelaciones de ese mes no se concreten y solo se posterguen unos días”, añadió Cárdenas.

Para Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha (Captur), este año no cierra con cifras alentadoras y confía en una mejor promoción. “Aún no nos recuperamos de la crisis de octubre, se debe apuntar a una mejor promoción internacional”, dijo.

García añade que el 2019 cierra con un 55% de habitaciones sin ocupar en los hoteles y con un nivel creciente de cancelaciones de viaje. “Si se va a apostar por el turismo de convenciones, hay que mejorar el turismo de ocio porque ambos van de la mano”, aseguró.