Quentin Tarantino prepara una novela sobre 'Once Upon a Time in Hollywood'

Quentin Tarantino sigue abriéndose camino en otras áreas artísticas. Además de ser un reconocido director, guionista y productor y haberse involucrado en la dirección de fotografía y el montaje de otros proyectos, ahora el cineasta se pasa a la literatura. El doblemente oscarizado realizador prepara dos libros para la editorial Harper Collins y uno de ellos es una versión expandida en forma de novela de 'Érase una vez en... Hollywood'.

Ganadora de dos Premios Oscar, 'Once Upon a Time in Hollywood' fue uno de los largometrajes más aplaudidos del año pasado y Tarantino ya comentó anteriormente su intención de seguir ahondando en el universo del filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, aunque en ese momento habló de una serie sobre 'Bounty Law', la ficción que protagoniza Dalton en la cinta.



Según recoge Deadline, la novela ahondará en la vida de Rick Dalton (DiCaprio) y su doble en las escenas de riesgo y asistente, Cliff Booth (Pitt). El libro ahondará en algunos aspectos por los que la película pasó rápidamente como por ejemplo, los intentos de Dalton por consolidar su carrera en Italia.



Así, Tarantino relatará la incursión de la estrella en declive en los spaghetti westerns de forma más detallada recreándose en los aspectos más curiosos, como la insistencia de Dalton en que se le pagara más por doblar en inglés su característico acento de Misuri para el lanzamiento de las cintas en Estados Unidos.



Precisamente esas escenas fueron las que más transiciones temporales y elipsis sufrieron en el montaje final de 'Once Upon a Time in Hollywood'. Con lo cual, Tarantino aprovechará esos huecos para explicar más detalladamente el mundo de su aclamado filme.