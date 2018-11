Queen supera en Spotify a Maluma, Shakira y Luis Fonsi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El estreno de ‘Bohemian Rhapsody’, la película que sigue los pasos de Freddie Mercury (interpretado por Rami Malek) y su trayectoria con la emblemática banda de rock británica Queen, hizo que las escuchas en Spotify de las canciones más sonadas del grupo superen superado a las de algunos de los referentes del género urbano más famosos como Maluma, Shakira y Luis Fonsi.

En Spotify, al ingresar al perfil de la banda liderada por Freddie Mercury se observa que hasta este 8 de noviembre del 2018 Queen cuenta con más de 25 millones de oyentes mensuales. Los temas más escuchados en la plataforma son Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Another One Bites The Dust, Under Pressure (cantada junto a David Bowie) y We Will Rock You.



Al realizar el mismo ejercicio con el perfil de Luis Fonsi (autor de Despacito, el tema más escuchado en la historia de la plataforma de streaming), se puede ver que, a pesar de su enorme popularidad, no logra alcanzar al icónico grupo inglés. El puertorriqueño cuenta con más de 21 millones de oyentes mensuales. Sus temas Imposible y Échame la Culpa, que canta junto a Demi Lovato, están entre los más escuchados.

Foto: Captura

Foto: Captura

Lo mismo pasa con la colombiana Shakira, que no alcanza a llegar a los 24 millones, y también con su compatriota Maluma, que suma un poco más de 19 millones. Dentro de sus canciones más escuchadas se encuentra la colaboración más reciente entre ambos artistas, Clandestino.

Foto: Captura

Pero si bien la banda en la que participaban también Brian May, Roger Taylor y John Deacon supera a algunos artistas latinos influyentes, todavía está lejos de alcanzar el número de oyentes de otros. Es el caso del colombiano J Balvin, que cuenta con más de 41 millones, o el rey del reguetón Daddy Yankee, que supera a la banda británica por un par de miles de oyentes.