Queen vuelve a roquear con Adam Lambert en un álbum en vivo

Los miembros originales de Queen, Brian May y Roger Taylor, junto con el cantante Adam Lambert han conformado una sociedad que le ha devuelto el protagonismo a la legendaria obra musical de Queen. Parte de ese trabajo en conjunto ha quedado inmortalizado en el disco ‘Live Around the World’.

La última vez que el público vio un concierto en vivo de Queen con Freddie Mercury frente al micrófono fue el 9 de agosto de 1986, en Knebworth Park, en Londres. Alrededor de 125 000 personas fueron testigos de la última presentación que daría la banda como parte del Magic Tour, con el que se promocionaba el disco ‘A Kind of Magic’.

Después de 24 años, la energía de la banda y la emoción del público vuelven a sentirse en el primer disco en vivo de Queen con la participación de Adam Lambert, en una producción que eleva y actualiza el legado de Freddie Mercury, quien falleció en 1991 afectado por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.



Desde entonces, el guitarrista y baterista de Queen han intentado darle continuidad al proyecto musical en conciertos de tributo y colaboraciones con varios artistas. Pero fue en 2009, cuando Ray y Taylor aparecieron como invitados en la octava temporada del programa de televisión ‘American Idol’ para acompañar musicalmente a uno de los concursantes llamado Adam Lambert.

Ese encuentro dio paso a un proyecto que ha ofrecido más de 200 shows en los últimos siete años. “No éramos conscientes de lo bien que sonaba la banda. Así que pensamos, bueno, quizá de esto podemos armar un álbum en vivo de los mejores momentos de los conciertos que hemos hecho con Adam Lambert”, dijo Taylor en una entrevista internacional.



El álbum fue lanzado como ‘Live Around the World’ y contiene una selección de 20 canciones, escogidas personalmente por May, Taylor y Lambert, que se encuentra disponible en formatos de CD, DVD, Blu-ray, digital y vinilo, desde el pasado 5 de octubre del 2020.



La selección recorre escenarios como Rock in Rio, en Lisboa; Isle of Wight Festival, en Reino Unido; Summer Sonic, en Japón, presentaciones de sus giras por Reino Unido y Norteamérica. También hay temas de una de sus últimas presentaciones antes de la cuarentena, en el concierto benéfico Fire Fight Australia.



El disco incluye temas que sonaron en la histórica presentación de Queen en el Live Aid de 1985, así como en la película ‘Bohemian Rhapsody’ (2018). Another One Bites the Dust, Don’t Stop me Now, Love of my Life, We are the Champions son algunos de los icónicos temas que vuelven a sonar en vivo.

Cerca de cuatro millones de personas han participado en los conciertos de Queen y Adam Lambert, en una gira mundial, que tuvo que ser pospuesta hasta el próximo año debido a la pandemia por coronavirus.



“A medida que lidiamos con la dificultad de crear presentaciones en vivo en un mundo dominado por un enemigo viral bastante formidable, parece que este es el momento perfecto para crear una colección de mejores momentos de nuestras presentaciones en vivo de los últimos siete años junto a nuestro hermano, Adam Lambert”, dijo May sobre un álbum que aspira a mantener la cercanía entre el grupo y su público hasta que puedan reanudarse los espectáculos presenciales.