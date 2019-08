Participantes de casi 100 países en el Campeonato Mundial de Pokémon

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Más de 7 500 personas de casi medio centenar de países asisten este fin de semana al Campeonato Mundial de Pokémon, en las modalidades de videojuego o de competición con tarjetas.

Los premios totales ascienden a USD 500 000, principalmente en forma de becas o certificados de viaje. Pero el objetivo es fomentar la educación y principios sólidos entre los participantes, muchos de los cuales son menores de edad.



Lucas Kim, padre de John, fanático de Pokémon menciona que "realmente me gusta para los niños, porque, en primer lugar, me gusta que no sea un videojuego, no es una pantalla. Me gusta que tengan que sentarse con un oponente y que tengan que aprender a perder con dignidad para ganar con dignidad. Ellos aprenden reglas, aprenden a aceptar resultados y es un buen juego de estrategia que les hace pensar".



Sigue EN VIVO el Campeonato Mundial de Pokémon:



La franquicia de Pokémon se lanzó en Japón en 1996, pero despegó en Estados Unidos a principios de la década de 2000. La marca produce videojuegos y tarjetas de intercambio, además de una serie animada de televisión y varias películas.



La popularidad de la franquicia también se debe al reciente éxito de la aplicación para teléfonos inteligentes Pokémon Go, un juego que permite a los jugadores que caminan por el mundo real cazar Pokémon virtuales, así como la película 'Detective Pikachu', que se estrenó en mayo y ha recaudado más de USD 430 millones en todo el mundo.



"Pokémon ha existido por 20 años y atrae a todos. Se trata de deportividad, se trata de grandes personajes, es un gran juego. Y ya sea que estés jugando nuestro videojuego o nuestro juego de cartas coleccionables, siempre hay algo para todos", dice Elvin Gee, portavoz de Pokémon.



Para muchos de los fanáticos más grandes, Pokémon representa una mezcla de nostalgia e innovación y el legado familiar también ha permitido que estas criaturas adorables con singulares habilidades de lucha sigan tan populares como dos décadas atrás.