José Luis Rodríguez ‘El Puma’: 'Vendrán otros románticos, nadie es eterno'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se emocionó hasta las lágrimas en un encuentro con un amplio grupo de periodistas en Guayaquil al hablar de su regreso a los escenarios, de su gira ‘Agradecido Tour 2019’, tras recuperarse del doble trasplante de pulmón al que fue sometido en diciembre de 2017.

“Yo no sabía que la gente me tenía tanto cariño, lo he sentido ahora en esta etapa de mi vida. Aprecio el regalo que me dan de comunicarme con un país que amo desde mi niñez”, indicó el artista, quien vivió en Guayaquil de niño, luego de que su madre fuera perseguida por la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, según contó.



El artista ofrecerá tres presentaciones en el Ecuador en el marco de su gira, empezando por en Quito este miércoles 2 de octubre del 2019; en Guayaquil actuará este jueves 3 de octubre del 2019; y en Cuenca, el viernes 5 de octubre.



“Esta presencia de ustedes me indica que después de tantos años, de tantas ideas y venidas, ustedes permanecen allí fieles, incluso gente joven como la que llega a mis shows, que ni siquiera había nacido cuando llegué por primera vez a este país”, agregó.

José Luis Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre el cariño de su público. Foto: EL COMERCIO



El artista dijo haberse enfrentado la muerte. “Los milagros existen, y yo soy uno de ellos”, repitió.



Rodríguez evitó mostrarse fatalista cuando fue preguntado por la desaparición en menos de un mes de grandes figuras de la canción iberoamericana como el español Camilo Sesto y el mexicano José José. “Vendrán otros románticos, nadie es eterno; transitamos, no nos quedamos; administramos, no poseemos; contamos con el hoy y nada más”.

A pesar de la compleja intervención a la que fue sometido con el trasplante –era arriesgarse a operarse o morir de todos modos, contó- El Puma asegura que está cantando todas sus canciones, más allá de los registros altos de algunas de ellas.