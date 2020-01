Psiquiatra forense disipa 'mitos' sobre la violación en juicio de Weinstein

LEA TAMBIÉN

Una psiquiatra forense dijo el viernes 24 de enero del 2020 al jurado del proceso contra el exproductor de cine Harvey Weinstein que las víctimas de agresión sexual a veces permanecen en contacto con su atacante durante años tras el incidente.

Barbara Ziv fue llamada como testigo por la fiscalía para disipar varios “mitos” sobre la violación.



Ziv dijo al jurado de este caso emblemático para el movimiento #MeToo que la mayoría de las agresiones sexuales son cometidas por alguien que las víctimas conocen, y no por un extraño, como se cree comúnmente.



La psiquiatra, que ha sido llamada como testigo en más de 200 juicios de agresión sexual, incluido el del comediante Bill Cosby, afirmó que es incorrecto creer que las víctimas siempre resisten a sus atacantes.



Otra idea equivocada, dijo, es que las víctimas usualmente relatan el ataque a amigos o la policía.



El extitán de Hollywood Harvey Weinstein puede ser condenado a una pena máxima de cárcel de por vida si es hallado culpable de violar a la actriz Jessica Mann en 2013 y de agredir sexualmente a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006.



La defensa mostró al jurado mensajes entre Mann y Weinstein que muestran que ambos mantenían “una relación cariñosa”.



“La continuación del contacto (con el agresor) es la norma”, dijo Ziv. “Ese contacto puede ir desde mensajes de texto hasta una relación continua”, añadió.



Weinstein, que vestía un traje oscuro, tomó notas en un bloc amarillo y tamborileó sus dedos ansiosamente mientras escuchaba a Liv.



La psiquiatra dijo que las víctimas muchas veces guardan silencio sobre una agresión porque poseen cierto afecto por el agresor. El atacante también puede tener el poder de arruinar su carrera y otras relaciones, afirmó.



“Puedo manejar este trauma pero Dios me libre de que esto arruine mi vida y me haga imposible seguir adelante”, piensan a veces las víctimas, según la psiquiatra.



El abogado de la defensa Damon Cheronis preguntó a Ziv sobre si hay mujeres que reportan un encuentro sexual consensuado como violación años después, “por vergüenza”. “Todo es posible. Pero no es común”, respondió.



Más de 80 mujeres, entre ellas las actrices Salma Hayek y Angelina Jolie, han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que estalló el escándalo sobre sus presuntos abusos en octubre de 2017.

Bill Cosby fue sentenciado en septiembre de 2018 a un mínimo de tres años en prisión por drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 15 años.