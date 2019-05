Un hombre español intenta probar nuevamente que es hijo de Julio Iglesias

LEA TAMBIÉN

Un tribunal español empezó este jueves 30 de mayo del 2019 a estudiar una demanda de paternidad contra el cantante Julio Iglesias, presentada por el hijo de una exbailarina cuyas reclamaciones ya habían sido desestimadas pero ahora afirma disponer de una prueba de ADN.

La popular estrella latina, de 75 años, padre del también célebre cantante Enrique Iglesias, no estaba presente en este juicio que se celebra a puerta cerrada.



La vista se suspendió al poco de empezar porque el juez quería “evaluar una cuestión procesal”, explicó a la AFP un portavoz del tribunal de Valencia (este), donde se celebra el proceso.



“Quiero confiar en la justicia, yo voy con la verdad, solo me queda esperar ” , dijo al salir del tribunal el demandante, Javier Sánchez Santos, un moreno de ojos sombríos nacido en abril de 1976.



Su abogado, Fernando Osuna, defiende que su madre, Maria Edite, una exbailarina portuguesa, conoció a Iglesias en Cataluña (noreste) en julio de 1975.



“Durante una semana estuvieron juntos. A los nueve meses nació Javier”, explicó a la AFP .



Según Osuna, la defensa de Julio Iglesias pidió la paralización del juicio porque el caso ya había sido juzgado.



En efecto, la demanda de Santos ya había sido desestimada en 1999 por el Tribunal Supremo español.



Pero su abogado alegó que la celebración de “un juicio nuevo” está justificada porque aportaron una prueba de ADN recogida por un detective en Estados Unidos.



De acuerdo con su relato, este detective consiguió acercarse en Miami al hijo del cantante, Julio Iglesias Junior, que “ estaba haciendo surf en una playa” y recoger “una botella de agua, servilletas de papel, chicles”.



Según él, el resultado de la prueba genética demostraba que eran hermanos.



Julio Iglesias está considerado el artista en lengua española con más discos vendidos en todo el mundo, unos 300 millones según el libro Guinness de los récords.



El cantante melódico, conocido por temas como La vida sigue igual, Me va, me va o Soy un truhán, soy un señor, se ha casado en dos ocasiones.



Con su primera esposa, la española de origen filipino Isabel Preysler, tuvo tres hijos, y con la segunda y actual pareja, la holandesa Miranda Rijnsburger, otros cinco.

Él mismo se presenta a menudo como un casanova impenitente con “una obsesión por el sexo”.



“¡No me preguntes cuántos hermanos tengo porque no lo sé ni yo!”, bromeó su hijo Julio Iglesias Jr. en una entrevista televisiva en 2018.