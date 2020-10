Una prueba de aliento para el covid-19 da resultados en segundos

LEA TAMBIÉN

Una compañía de Singapur ha desarrollado una prueba de aliento para detectar el nuevo coronavirus, que, según dice, permitirá que la gente sepa si está infectada en menos de un minuto.

Breathonix, un emprendimiento de la Universidad Nacional de Singapur, dice que su prueba logró una precisión de más de un 90% en un ensayo clínico piloto de 180 personas en la ciudad estado y espera recibir la aprobación de los reguladores a comienzos del 2021.



Países de todo el mundo están buscando desarrollar exámenes alternativos al hisopado nasal para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que es invasivo y escaso en algunos lugares donde la demanda ha superado la capacidad de producción de los fabricantes.



Breathonix está actualmente ampliando su ensayo en Singapur y espera mejorar la precisión y obtener la autorización para iniciar la comercialización en el primer trimestre del próximo año.



Con un precio de USD 20, Breathonix dice que su ensayo sería un 70% más económico que las pruebas de PCR, aunque los pacientes infectados aún necesitarían realizarse el examen de PCR -que es más sensible- para confirmar el diagnóstico.



"La prueba de aliento es más bien un dispositivo de diagnóstico de primer nivel", dijo Jia Zhunan, cofundador y presidente ejecutivo de Breathonix, y agregó que podría implementarse en conferencias, eventos deportivos y conciertos.



El aparato utiliza boquillas desechables y está diseñado para garantizar que no haya contaminación cruzada.



Después de soplar en él, el dispositivo evalúa los compuestos químicos del aliento para determinar si una persona está infectada o no. Los resultados son generados por una computadora dentro de 60 segundos.

Un hospital de Francia está evaluando una prueba de aliento similar, aunque los expertos han advertido que el sistema podría ser demasiado costoso para darle una distribución generalizada.