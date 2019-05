Protesta en la alfombra roja de Cannes por asesinato de cineasta colombiano

LEA TAMBIÉN

El equipo de la película colombiana 'Litigante' y el director Ciro Guerra protagonizaron este jueves 16 de mayo del 2019 una protesta en la alfombra roja de Cannes contra el asesinato del cineasta Mauricio Lezama.

Lezama, director y productor de cine local, fue asesinado la semana pasada mientras preparaba el rodaje de un cortometraje sobre víctimas de la violencia en el convulso noreste de Colombia.



El cineasta recogía experiencias de vida de personas que han sufrido la guerra cuando hombres armados le dispararon en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, una zona petrolera de donde salen cargamentos de droga y contrabando hacia Venezuela.



“Mauricio Lezama, cineasta asesinado en Colombia” , “Paz” y “162 líderes asesinados en menos de un año” , se podía leer en los carteles que mostraron el director Franco Lolli, acompañado de los intérpretes de 'Litigante', entre ellos su madre, en la alfombra roja de Cannes, antes de la proyección de gala de la película de Ken Loach 'Sorry We Missed You'.



El también colombiano Ciro Guerra, autor de 'El abrazo de la serpiente' y 'Pájaros de verano' y presidente este año de la Semana de la Crítica, formó parte de la protesta.



'Litigante', segundo filme de Lolli, inauguró el miércoles esta sección paralela del Festival de Cannes.



Según las autoridades locales, el homicidio de Lezama fue perpetrado por disidentes de la exguerrilla FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 y operan en esa región fronteriza con Venezuela.



Consejero departamental de cine y autor de varios videos sobre violencia a líderes sociales, Lezama planeaba realizar la película gracias a un premio que le otorgó el Fondo estatal de Desarrollo Cinematográfico.